Con estos elementos básicos, es posible que esta sea la primera misión espacial en la que existe una alta probabilidad de encontrar vida extraterrestre, no como los alienígenas que aparecen en las películas, pero sí microorganismos básicos que podrían cambiar toda la compresión que tenemos sobre la vida: “Si hay vida en Europa, es casi seguro que fue completamente independiente del origen de la vida en la Tierra... eso significaría que el origen de la vida debe ser bastante fácil en toda la galaxia y más allá”, escribió Roberto Pappalardo, científico de la misión de Europa Clipper.

Planear la trayectoria de una nave hasta el objetivo final no es tan sencillo como cuando éramos niños y trazábamos una línea recta que seguiría el vehículo hasta llegar a su meta. Ahora todo es más complejo, cuenta Ricardo León Restrepo, un paisa oriundo del municipio de Andes, Antioquia, que cumplió el sueño de diseñar este tipo de trayectorias en la vida real, en un trabajo que pareciera estar más cerca de la ciencia ficción.

Diseñar una ruta para esta nave no fue sencillo, admite Ricardo, ya que Júpiter se encuentra a 590 millones de kilómetros de la Tierra, además, debían pensar en varias opciones, porque si bien el objetivo es investigar a Europa, ésta se encuentra en una región con altos niveles de radiación que dañarían rápidamente la nave y los datos que enviará a Tierra, es por eso que definieron que la sonda orbite a Júpiter y haga 50 sobrevuelos en Europa para obtener los datos.

“Tendremos una ventana de lanzamiento de 21 días, si no es posible lanzarlo en este tiempo, debemos esperar un año más. Las misiones hacia Júpiter tienen más restricciones, porque si te pasas de estas fechas, la alineación necesaria de los planetas para la trayectoria actual se pierde. Esto implicaría empezar de cero”.

Además de esto, también está trabajando en un plan de respaldo para el 2025, dado el caso de que el lanzamiento del 10 de octubre se cancele. Lo cual podría suceder, ya que en este tipo de misiones los científicos suelen ser cautelosos, por el costo de las misiones y los años invertidos. No lo echarían todo a perder si no están seguros del lanzamiento.

“Diseñé las últimas etapas de la trayectoria. Después de los cuatro años de vida útil, tenemos que asegurarnos que no dejamos un objeto basura orbitando a Júpiter y debemos evitar que se estrelle en Europa, donde podría haber vida. Existe lo que se llama protección planetaria y son leyes universales que garantizan protección a ciertos cuerpos celestes donde puede haber vida. Es por eso que luego de cuatro años, la sonda se estrellará en Ganímedes, otra luna de Júpiter y así aseguramos que no haya contaminantes en una región donde hay probabilidad de vida”.

El plan para evadir la radiación funciona, pero no lo suficiente para que no afecte la nave. Cada sobrevuelo hará que la nave termine dañándose. ¿Cuál será el final de Europa Clipper? Precisamente, Ricardo se encargó de las últimas fases del recorrido que hará la sonda.

“Vamos a enviar un vehículo que es más grande que esto a orbitar una pequeña luna y lo que te he descrito es apenas la parte fácil de la misión. La parte difícil está en que Europ a está en una ubicación difícil en un centro de radiación muy alto. Si un humano llegase a estar en la superficie de Europa, le daría cáncer en menos de un minuto porque la radiación destrozaría su ADN”.

Por otra parte, otra amenaza son los eclipses solares en Júpiter. La sonda se alimenta con energía solar y si no le llega, es posible que la misión se vea comprometida. En este caso, dice Ricardo, hay que mover el plano de la órbita para que no le dé el eclipse. Todo esto requiere del conocimiento de los navegadores.

“Nosotros marcamos una trayectoria de referencia pero en la vida real hay incertidumbres en los modelos de la gravitación de los cuerpos que tienes alrededor, hay perturbaciones que no puedes predecir como la radiación solar, que se puede estimar, pero puedes tener ondas de radiación muy altas que afecten la nave. Es imposible que en las simulaciones que nosotros hacemos se puedan considerar todos los cuerpos del Sistema Solar, entonces hay ciertos errores que podrían ocurrir”.

Si todo sale bien ese 10 de octubre, la nave sobrevolará Marte y luego la Tierra para después dirigirse a Júpiter. Pero no lo hará sola. Ricardo explica que también existe un equipo de navegadores que desde la Tierra, serán los encargados de controlar la sonda por si ocurre algún percance que ponga en riesgo la misión.

Más sobre el ingeniero

¿Qué otros pasatiempos tiene además de la ingeniería aeroespacial?

“Tengo 44 años, soy de Andes, Antioquia, mi esposa también trabajó en el JPL. Tenemos dos hijos, Luka de 5 años y Maika de dos años. Nos gusta mucho explorar, vamos a la montaña. Yo tengo varios hobbies. Me gusta la robótica, aunque hace rato no tengo tiempo; disfruto leer, tengo una finca cafetera con mi hermana donde tuesto café y digamos que mi actividad principal después de mi trabajo es escalar. Me encanta escalar”.

¿Cómo es su vínculo con Colombia?

“Visito una o dos veces al año a Colombia, no tanto como quisiera. Pero me gustaría retribuirle al país con mi conocimiento, apoyando a los jóvenes que hacen ciencia. Mi sueño es irme un año sabático a enseñar en la Universidad de Antioquia y vivir en una cabaña de Santa Elena”.