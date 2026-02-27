Parque automotor en Colombia superó los 21,3 millones de vehículos en 2025: motos lideran y crecen eléctricos e híbridos

Según el informe del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), el parque automotor del país cerró el año pasado con un total de 21.345.925 vehículos activos en el sistema.

Del total registrado: 13.528.164 son motocicletas, lo que equivale al 63% del parque automotor. 7.585.011 corresponden a vehículos (36%). 232.869 pertenecen al segmento de maquinaria, remolques y semirremolques (1%). Así las cosas, las motocicletas mantuvieron su tendencia creciente y consolidaron su liderazgo dentro de la composición del parque automotor nacional. Uno de los hitos más relevantes del año fue el avance en la transición energética. El comportamiento de las matrículas iniciales por tipo de combustible mostró incrementos significativos en los segmentos de tecnologías limpias. Los vehículos eléctricos alcanzaron 21.301 matrículas iniciales en 2025, lo que representó un crecimiento del 88% frente a las 11.322 unidades reportadas en 2024. Los vehículos híbridos (HEV) observaron 66.994 matrículas, con un aumento del 57% respecto al año anterior; mientras que los vehículos a gasolina continuaron liderando en volumen, con 1.250.321 nuevas matrículas durante el año.

Aunque los vehículos a combustión interna siguen dominando el mercado en términos absolutos, el dinamismo de eléctricos e híbridos refleja un cambio progresivo en las preferencias de los consumidores y en la oferta del sector automotor.

Soat vencido: 47% del parque automotor incumple la norma

Pese al crecimiento del parque automotor, los indicadores de cumplimiento en seguros obligatorios muestran rezagos importantes. De los 21.345.925 vehículos activos 9.896.601 finalizaron 2025 con el Soat vencido, lo que representa una evasión del 47%. Y 11.216.574 vehículos (53%) tenían el seguro vigente.

La motocicleta fue la clase de vehículo con mayor nivel de incumplimiento, manteniendo la tendencia histórica de mayor evasión en este segmento. El panorama es aún más crítico en materia de Revisión Técnico Mecánica (RTM). Según el Runt, 10.036.753 vehículos no tenían su certificado técnico al día al cierre de 2025, lo que equivale a una evasión del 56%. 8.029.987 vehículos (44%) cumplían con esta obligación. Estos indicadores evidencian que más de la mitad del parque automotor circula sin cumplir uno de los principales requisitos de seguridad vial y control ambiental. El balance de 2025 deja un panorama mixto para el sector tránsito y transporte. Por un lado, el país avanza en la incorporación de tecnologías más limpias, con un crecimiento destacado en eléctricos e híbridos. Por otro, persisten altos niveles de evasión tanto en el Soat como en la Revisión Técnico Mecánica, especialmente en motocicletas.