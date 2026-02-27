Detalles de la captura de mujer armada en evento del Centro Democrático: es funcionaria del Inpec

Una mujer fue detenida por las autoridades durante una concentración del partido Centro Democrático que se realizó este jueves en el municipio de Honda, al norte del departamento del Tolima. Se dio a conocer que se trataría de una funcionaria del INPEC que tenía en su poder un arma de fuego. En este acto político, llevado a cabo en el Parque José León Armero, estuvieron presentes el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia. Además, también estaban en el evento el congresista Carlos Edward Osorio y otros líderes de la región. Según se conoció, la mujer estaba grabando un video con su celular cuando el equipo de seguridad del evento le pidió una verificación de rutina en el sector conocido como Alto del Rosario. Durante la requisa fue cuando le encontraron el arma de fuego. Ella se identificó como funcionaria del INPEC, algo que la institución confirmó después mediante un comunicado. No obstante, aclararon que en ese momento estaba de vacaciones y no cumpliendo funciones oficiales.

La entidad, por medio de un comunicado, estableció que “la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del INPEC”. Además, se aseguró que la entidad no tiene relación, participación ni responsabilidad alguna “frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley, los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente”. Se estableció que actualmente la persona involucrada ya se encuentra a disposición de la autoridad competente. El Inpec, además, estableció que “se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios” necesarios dentro de la institución.

Cinco cartuchos y el cargador listo

Las autoridades ya confirmaron que la mujer, de 30 años, además del arma, llevaba un cargador y cinco cartuchos listos para usar, por lo que se procedió a su captura. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Actualmente, se encuentra en proceso de legalización de captura y a la espera de la audiencia que definirá su situación jurídica.

El rechazo del Centro Democrático

El hecho fue rechazado por el Centro Democrático, que mediante un comunicado destacó la rápida reacción de la Policía y volvió a pedir mayores garantías para la actividad política. Este partido político ya sufrió un atentado el año pasado con el homicidio del precandidato presidencial y congresista Miguel Uribe Turbay. “El partido Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada, durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la comunidad en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima)” se lee en el comunicado. Además, se agradeció a la Policía Nacional por la pronta reacción y captura de la mujer. En cuanto al caso, se le solicitó a las autoridades competentes “adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”.