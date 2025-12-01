x

La empresa china DeepSeek lanzó modelo de IA que compite con GPT-5 OpenAI y Gemini 3.0 de Google

En los últimos años, DeepSeek ha competido con OpenAI y Google por el primer puesto en el desarrollo de IA. Conozca las claves de este desarrollo chino de código abierto que reta el dominio de Silicon Valley.

    DeepSeek es un asistente de Inteligencia Artificial (IA) generativa bajo una modalidad de uso gratuito. Además de responder preguntas en un formato conversacional, puede navegar por la web para ofrecer respuestas actualizadas. FOTO: Europa Press
Europa Press
01 de diciembre de 2025
bookmark

DeepSeek, la empresa china de inteligencia artificial, ha lanzado la versión final de su nuevo modelo, DeepSeek V3.2, que integra el modo pensamiento en el uso de herramientas para ofrecer respuestas más detalladas y precisas.

DeepSeek V3.2 está disponible desde este lunes con capacidades de agente mejoradas gracias al razonamiento y la deducción, como ha indicado la compañía en una nota de prensa. Llega con una capacidad de razonamiento a la altura de GPT-5 de OpenAI y “ligeramente inferior” a la de Gemini 3.0 Pro de Google.

Su principal novedad es la posibilidad de integrar el modo pensamiento en herramientas, es decir, que mientras que usa este modo, la IA puede acceder a ellas para buscar información pertinente antes de ofrecer una respuesta. Este modo pensamiento también es compatible con Claude Code.

Junto al modelo estándar, DeepSeek ha lanzado DeepSeek-V3.2- Speciale, desarrollado para la investigación, que no admite la integración de herramientas ni está optimizado para tareas cotidianas.

DeepSeek y su lucha por la primacía en el campo de la IA

Fundada en 2023 por el empresario Liang Wenfeng, DeepSeek es una compañía china de inteligencia artificial con sede en Hangzhou. En estos años, se ha consolidados en una alternativa a las IA de procedencia estadounidense y europea, con la diferencia de que trabaja con código abierto y de que ha invertido menores cantidades de dinero en su puesta a punto, al menos según la información disponible.

DeepSeek trabaja íntegramente con ingenieros de software chinos, la tercera diferencia con sus pares de Silicon Valley, que emplean talento de diferentes países. Esto es posible gracias a los altos salarios que la empresa china le da a sus empleados.

Un artículo de la BBC afirmó que el fundador de DeepSeek es licenciado en Ingeniería Electrónica de la Información e Informática. Además, en palabras de fuentes citadas en el texto, se le describe más como un “friki” que como un jefe. “A diferencia de muchos empresarios estadounidenses de IA que proceden de Silicon Valley, Liang también tiene experiencia en finanzas”, se lee en el texto.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué tan poderoso es el nuevo modelo DeepSeek V3.2?
La compañía china asegura que DeepSeek V3.2 tiene una capacidad de razonamiento equiparable al esperado GPT-5 de OpenAI. Es considerado una alternativa de alto nivel, aunque su rendimiento es ligeramente inferior al Gemini 3.0 Pro de Google.
¿Qué es el “modo pensamiento” que integra DeepSeek V3.2?
El “modo pensamiento” es la principal novedad. Permite a la IA realizar razonamiento y deducción y acceder a herramientas de búsqueda de información en tiempo real para generar respuestas más precisas y detalladas al usuario.
¿Qué diferencia a DeepSeek de empresas como Google y OpenAI?
DeepSeek es una empresa china que opera con código abierto y ha invertido significativamente menos capital en su desarrollo que sus pares de Silicon Valley. Además, emplea íntegramente a ingenieros de software chinos.
