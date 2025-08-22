Estudio revela bajo nivel de inversión en IA de las empresas colombianas, ¿qué está pasando?

Aunque el discurso empresarial en Colombia reconoce el valor de la inteligencia artificial, la realidad muestra otra cosa. Según el Estudio de Inteligencia Artificial en América Latina 2025, elaborado por NTT DATA en alianza con MIT Technology Review en Español, Colombia es el país de la región donde más empresas destinan menos del 5 % de su presupuesto a IA.
El informe, presentado esta semana en Medellín, reveló que el 89 % de las organizaciones colombianas que han comenzado a invertir en IA generativa destinan apenas entre el 1 % y el 5 % de sus recursos tecnológicos a estas herramientas. Solo un 11 % eleva ese margen entre el 6 % y el 10 %. Las cifras contrastan con mercados como Brasil y México, donde las inversiones son más amplias y diversificadas.