¿No puede dejar de hacer scroll? Así es como las redes sociales lo mantienen pegado al celular

Las redes sociales han acostumbrado a sus usuarios a consumir un contenido tras otro sin detenerse a pensar, gracias a funciones como el scroll infinito o la reproducción automática de videos. Sin embargo, existen alternativas de diseño que buscan hacer más consciente a la persona del tiempo que pasa en estas plataformas. Lea: Así es Kimi, el nuevo modelo de inteligencia artificial que le quiere competir a ChatGPT y Claude El scroll infinito, la reproducción automática, los push de notificación y los sistemas de recomendación personalizados de Instagram y Facebook están en el punto de mira de la Comisión Europea por formar parte de un diseño adictivo que puede costarle una multa millonaria a Meta. Estas funciones llevan años siendo objeto de críticas por su capacidad para enganchar a los usuarios para que pasen horas en las redes sociales, y en febrero llevaron al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a defender que su red social Instagram estaba diseñada para ser útil, en el marco de un juicio histórico sobre la adicción de las redes sociales en Estados Unidos. De esas funciones, una de las más polémicas es el llamado scroll infinito, la acción de desplazarse por la pantalla de abajo a arriba para seguir viendo nuevos contenidos, que hace perder casi dos días de media al mes como advirtió un informe de OnePlus publicado el año pasado para Europa. Esta forma de consumir contenido no es inocua; más de la mitad de los usuarios reconoce haber sentido efectos adversos como cansancio, ansiedad o culpa tras pasar demasiado tiempo deslizando en sus celulares, e incluso el 28% asegura que hace disminuir su capacidad creativa.

El scroll infinito está presente en Instagram y Facebook, pero también en otras plataformas como TikTok, principalmente para los vídeos de corta duración. Instagram, una de las plataformas que investiga la Comisión Europea, tuvo en el pasado un diseño menos agresivo, basado en “un feed cronológico en el que el contenido venía determinado por las cuentas que cada usuario decidía seguir y con las que interactuaba”, recuerda la gerente de comunicación de Qustodio, Emily Lawrenson, en declaraciones a Europa Press. Aunque esta lógica sigue presente en la red social, la directiva explica que “la diferencia es que hoy ese contenido convive con recomendaciones, anuncios y publicaciones seleccionadas por los algoritmos en función de lo que la plataforma considera que puede interesar al usuario”. Aparte de cargar el contenido en páginas –lo que requiere que el usuario dé clic sobre ellas–, la experiencia de Instagram y otras redes sociales podría volverse “más equilibrada” si se añaden “pequeños cambios”, como permitir que el usuario elija sus temas de interés, la posibilidad de alternar entre feed de cuentas seguidas y otro de descubrimiento, añade Lawrenson.

La reproducción automática de los vídeos es otra de las funciones que se cuestionan y que complementa y facilita el scroll infinito al no esperar a que los usuarios pinchen en el vídeo que quieren ver para que comience la reproducción, impulsando el consumo continuo de contenidos. Desactivar la reproducción automática o incorporar avisos como “ya has visto todo el contenido nuevo”, son otras propuestas que cita la directiva de Qustodio para limitar el scroll infinito.

Opciones para ajustar la afinidad de contenidos y reducir el scroll infinito

Algunas empresas de redes sociales y servicios de contenido en streaming han introducido en el último año controles que permiten ajustar en cierta medida este algoritmo, mediante la selección de categorías o temas generales, como ocurre en Pinterest, TikTok y prueba Instagram; o con peticiones directas a ejemplo de las indicaciones de los chatbots de inteligencia artificial generativa, como en Threads o Spotify. Las empresas de plataformas sociales han introducido también herramientas de bienestar digital con el pretexto de ayudar a los usuarios a reducir el tiempo que pasan haciendo scroll, que permiten configurar una notificación para realizar una pausa, que en muchos casos puede ignorarse y desactivarse.La idea es que las explore y sea más consciente del uso de su tiempo en estas aplicaciones. Le puede interesar: Cómo reservar el nombre de usuario y lo que debe saber del punto verde, las dos novedades de WhatsApp Android ofrece un temporizador de uso para aplicaciones específicas, un modo Descanso y un modo Sin distracciones, que permite silenciar temporalmente determinadas aplicaciones. Además, cuenta con una función más restrictiva dentro de Bienestar Digital que introduce un punto de pausa: un momento de reflexión al abrir una aplicación con potencial para distraer al usuario. Durante esos diez segundos, la persona puede respirar, configurar un temporizador de uso o simplemente decidir salir de la aplicación. En el caso de iOS, las herramientas de bienestar digital permiten establecer un límite de tiempo diario para determinadas aplicaciones. Además, es posible bloquear la opción de “añadir un minuto más” una vez se alcanza ese límite, lo que dificulta prolongar el tiempo de uso.

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