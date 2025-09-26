¿Se rayan con nada los nuevos iPhone 17? Apple responde a las quejas de los usuarios

Según mostraron otros usuarios a través de la red social X y la plataforma Reddit, los nuevos smartphones iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan arañazos y rozaduras en la parte trasera, especialmente en los modelos en color azul.

Federico Ini es un periodista argentino especializado en tecnología que en su canal de Instagram, @fechu , mostró su nuevo iPhone 17 con varios rayones en su parte posterior, “luego de tenerlo adentro de un bolsillo, sin que hubiera llaves ni nada que lo dañara. Los usuarios en el punto están reportando esto como el Scratchgate ”, dijo.

Apple habló esta semana y aclaró que los problemas de arañazos identificados en los nuevos iPhone 17 Pro, son marcas de “transferencia de material” que aparecen por el uso de soportes MagSafe más antiguos y desgastados, y que se pueden eliminar limpiando la zona afectada.

Asimismo, parte de estas marcas se identifican con el uso de cargadores y soportes MagSafe, que se adhieren al dispositivo de forma magnética para la carga inalámbrica, tal y como han compartido algunos usuarios, que han observado estos incidentes en dispositivos de muestra en las tiendas oficiales de Apple.

Ahora, los de manzana mordida también se pronunciaron sobre ese tema y dijeron que estas muestras de desgaste en las unidades de las tiendas se deben al desgaste de soportes MagSafe antiguos utilizados en los locales.

En concreto, tal y como ha explicado la compañía al medio especializado 9to5Mac, los incidentes compartidos no son arañazos ni marcas, sino que son muestras del “material transferido” del soporte antiguo al smartphone y que, por tanto, se pueden eliminar de forma sencilla limpiando la zona. Así, Apple ha adelantado que está trabajando para solucionar estos incidentes con los dispositivos de las tiendas.