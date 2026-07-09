¿Le marcan todo el día de números desconocidos? Llamadas spam alcanzaron cifra récord: así puede evitar estafas

Contestar una llamada de un número desconocido puede convertirse en el primer paso de una estafa. Así lo evidencia un reciente informe de la aplicación de identificación de llamadas Truecaller, según el cual en Colombia se detectaron 9.576.734.824 llamadas spam durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja el crecimiento de este tipo de fraude y el uso cada vez más frecuente del teléfono celular como herramienta para engañar a los usuarios. Además del enorme volumen de llamadas no deseadas, el reporte identificó 2.651.972.964 intentos de estafas telefónicas en ese mismo periodo. Esto significa que millones de personas estuvieron expuestas a llamadas cuyo objetivo era obtener información sensible, como datos bancarios, códigos de verificación, contraseñas o información personal. Las cifras también muestran un aumento considerable frente al año anterior. Mientras que en el primer semestre de 2025 se habían registrado 7.903 millones de llamadas spam, en 2026 el número creció 21,16%, lo que confirma que los ciberdelincuentes siguen perfeccionando sus estrategias y ampliando el alcance de sus campañas.

El mes con mayor actividad fue febrero, cuando la plataforma detectó más de 1.710 millones de llamadas spam. Este comportamiento sugiere que los delincuentes realizan campañas masivas mediante sistemas automatizados capaces de llamar desde miles de números diferentes para evitar bloqueos y aumentar las probabilidades de que alguien responda. Lea más: Teléfonos Android ahora detectan llamadas de estafa con IA: así funciona la nueva herramienta Uno de los mayores riesgos es que muchas de estas llamadas aparentan ser completamente legítimas. Los estafadores utilizan tecnología para suplantar números telefónicos e incluso el nombre de entidades reconocidas, de manera que en la pantalla del celular pueden aparecer identificaciones como “Banco”, “Servicio al cliente” o el nombre de una entidad pública. Según explicó Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, el número de teléfono se ha convertido prácticamente en una “segunda cédula” de los ciudadanos, ya que suele permanecer con la persona incluso cuando cambia de operador y es compartido constantemente al realizar compras, diligenciar formularios o registrarse en plataformas digitales. Conozca: Así puede usar la ley para bloquear mensajes y llamadas spam en Colombia: abogado explica paso a paso Para reducir el riesgo de ser víctima de estas modalidades, los expertos recomiendan prestar atención a algunas señales de alerta. Una de ellas son las llamadas que llegan en horarios inusuales, como muy temprano en la mañana, durante la noche o los fines de semana. También generan sospecha las comunicaciones repetidas sobre un mismo asunto, pero realizadas desde números diferentes.

Otra práctica frecuente es la denominada ”ping call”, una llamada que se corta casi de inmediato con el propósito de que la persona devuelva la comunicación. Una vez se establece el contacto, los delincuentes intentan convencer a la víctima de entregar información confidencial mediante falsas alertas sobre bloqueos de cuentas, compras sospechosas o supuestos premios. Los especialistas coinciden en que la mejor defensa sigue siendo la prevención. Si una llamada solicita datos bancarios, claves, códigos enviados por mensaje de texto o información personal, lo recomendable es finalizar la comunicación y verificar directamente con la entidad involucrada utilizando únicamente sus canales oficiales.

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