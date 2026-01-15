Matthew McConaughey “patenta” su voz e imagen para protegerse de la IA

El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó extractos de su voz y de videos ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos para patentarlos y evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial (IA).
El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) fue hecho por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por el actor y su esposa Camila Alves, según las bases de datos de la oficina consultadas por la agencia AFP.