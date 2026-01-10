Robot con inteligencia artificial que reconfigura relaciones íntimas entre humanos y máquinas fue presentado en el CES

En la edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) —la feria tecnológica más influyente del mundo— la empresa Lovense reveló Emily, un robot de tamaño real equipado con inteligencia artificial capaz de conversar, recordar interacciones pasadas y adaptar su comportamiento con el tiempo. El anuncio causó impacto por su enfoque en generar una relación percibida como empática entre el usuario y la máquina, más allá de su función tradicional como dispositivo tecnológico.
Lovense, conocida históricamente por sus juguetes sexuales conectados, dio un giro al presentar a Emily como una compañera potencial para enfrentar lo que describe como la “crisis de soledad” que afecta a millones de personas. La empresa argumenta que la IA puede ofrecer “confianza a través de una conexión sin juicios y una expresión íntima segura”.