x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Netflix presenta Momentos, su nueva función: así puede compartir las escenas de sus películas y series favoritas

Con este lanzamiento ahora es posible crear y compartir clips cortos directamente desde la app móvil, eligiendo el inicio y el final exacto de cada escena.

  • Esta es una función para dispositivos móviles. FOTO Cortesía
    Esta es una función para dispositivos móviles. FOTO Cortesía
  • Así luce la herramienta en la aplicación de Netflix. FOTO Cortesía Netflix
    Así luce la herramienta en la aplicación de Netflix. FOTO Cortesía Netflix
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Este miércoles, la plataforma de streaming dio a conocer Momentos, su nueva herramienta que permite a los usuarios guardar y compartir los mejores fragmentos de sus producciones favoritas.

Entérese: WhatsApp lanza opción para dejar mensajes de voz tras llamadas no respondidas, ¿cómo funciona?

El lanzamiento de esta mejora, que coincidió con el estreno de la segunda parte de la nueva entrega de la serie Merlina, ya está disponible en dispositivos móviles, para que cualquier persona que vea Netflix desde su celular tenga acceso a esta novedad.

Como explicó la aplicación en un comunicado, Momentos nació al observar la necesidad de los usuarios de repetir constantemente escenas de series y películas. Un ejemplo de ello son aquellas que se han hecho virales en redes sociales e incluso han pasado a convertirse en memes usados para hablar de situaciones del día a día.

Paso a paso de cómo guardar y compartir sus escenas favoritas en Netflix

Cuando esté viendo una serie o película en su dispositivo móvil, ya sea celular o tableta, pulse el botón “Recortar” al llegar a la escena que le gustaría conservar en su teléfono.

Así luce la herramienta en la aplicación de Netflix. FOTO Cortesía Netflix
Así luce la herramienta en la aplicación de Netflix. FOTO Cortesía Netflix

Luego, encontrará la opción de ajustar el punto final de la escena, lo que le permitirá elegir el minuto exacto en el que comienza el momento para guardarlo tan corto o tan largo como desee. Después de pulsar “Guardar”, la grabación aparecerá en la pestaña Mi Netflix, donde podrá volver a verla cuantas veces quiera.

Para compartirla con amigos o familiares, solo debe enviar el enlace del Momento, el cual dirige automáticamente a la aplicación de Netflix, donde se reproducirá el clip.

Además de esta actualización, la plataforma reveló que actualmente se encuentra desarrollando otras novedades técnicas que planea incorporar próximamente. Una de ellas es un feed de video vertical, similar al de redes sociales como Instagram y TikTok, que permitirá ver clips de series y películas en cualquier lugar y en cualquier momento.

También están trabajando en una nueva función de búsqueda impulsada por inteligencia artificial. Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de producto para miembros en Netflix, anunció que estas estarían disponibles en mayo de 2026.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida