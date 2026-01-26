x

Nokia 1100, el celular de hace más de 20 años que volvió a ser tendencia, ¿dónde comprarlo?

Este dispositivo, caracterizado por su precio y su durabilidad, ha vuelto a ser tendencia después de 23 años de su lanzamiento. Conozca dónde y por cuánto puede comprarse.

  • El Nokia 1100 fue lanzado en 2003. FOTO: Cortesía Nokia
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Hace 23 años salió el celular más vendido de la historia: el Nokia 1100. Este teléfono, que superó los 250 millones de unidades vendidas, volvió a ser tendencia ante el renovado interés por adquirirlo. Este fenómeno refleja una de las corrientes que marcarán 2026, año que ha sido considerado como el regreso a lo analógico.

Cuando llegó al mercado, el Nokia 1100 reunía en un solo dispositivo las últimas innovaciones tecnológicas de su momento. A sus usuarios les permitía hacer llamadas, enviar mensajes de texto y entretenerse con el ya clásico juego Snake. Otra de sus principales características era la batería de larga duración, además de la linterna integrada en la parte superior.

Pero además de las posibilidades que ofrecía, este teléfono también se distinguía por su durabilidad, ya que resistía a golpes y caídas sin afectar su funcionamiento ni apariencia gracias a sus materiales.

Hace más de dos décadas, cuando comenzó a venderse, el Nokia podía conseguirse a partir de 100 dólares, lo que lo hizo en uno de los celulares más accesibles del momento. Ese fue uno de los motivos por los que ha pasado a la historia como uno de los teléfonos móviles más vendidos.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el Nokia 1100?

Aunque la producción de este teléfono terminó en 2007, en las últimas semanas el interés por adquirirlo ha aumentado. Algunos buscan tenerlo como objeto de colección y otros regresar a una época más simple. Actualmente, el Nokia 1100 puede comprarse en diferentes plataformas.

En Ebay y Mercado Libre pueden conseguirse modelos usados a partir de 85.000 pesos. Si busca bien, hasta es posible encontrar algunos nuevos en caja.

Esta tendencia de hacer a un lado los smartphones y volver a teléfonos celulares más básicos está alineada con lo que varios expertos han llamado como el “Año analógico”. Dentro de esta novedad, en la que destacan el uso de vinilos, cámaras de rollo y escritura en papel, hay una protesta frente al ritmo acelerado de vida que ha traído la tecnología y un llamado a lo simple como oposición a la “perfección” de la inteligencia artificial.

A pesar de que este celular no permite utilizar ninguna de las aplicaciones móviles más populares, lo que sí le ofrece a sus usuarios es un sistema sencillo y con funciones básicas para aquellos nostálgicos que desean devolverse varias décadas en el tiempo.

Utilidad para la vida