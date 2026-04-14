Más allá de Mario Galaxy: 5 adaptaciones de videojuegos poco conocidas para amantes del género

Los críticos la llamaron “gran decepción” y dijeron que “verla es una tortura”, pero a los fans no les importó. Super Mario Galaxy: la película recaudó cerca de 373 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana en cartelera, y se convirtió ya en el mejor estreno de Hollywood en 2026. Según datos de la plataforma Comscore, recaudó 190 millones de dólares en territorio norteamericano y 182 millones de dólares en el extranjero. Lea también: El negocio de recordar: cómo la nostalgia se convirtió en la estrategia más rentable del entretenimiento

La producción de Nintendo y el estudio Illumination Entertainment, que costó unos 110 millones de dólares, llegó a los cines el 1 de abril con el respaldo de una campaña de mercadeo descomunal que incluyó cereales Lucky Charms, juguetes y una Cajita Feliz especial de McDonald’s, y anuncios monumentales en todo el mundo. El público le dio una nota de A- en las encuestas de CinemaScore. “A los niños les encanta la película”, resumió el analista de taquilla David Gross en The New York Times. Esos buenos resultados, pese a las duras críticas, confirman una tendencia que Hollywood lleva varios años consolidando: los videojuegos se han convertido en una de las fuentes más confiables de material para cine y televisión. Conozca: Sony apostó USD 3.600 millones por un juego del que depende su futuro: ¿qué hay detrás de Marathon? Una película de Minecraft recaudó 960 millones de dólares el año pasado. Sonic sigue siendo una franquicia vigente en la gran pantalla, tras su trilogía, y en ese ecosistema de grandes franquicias hay un puñado de adaptaciones más silenciosas que merecen igual o mayor atención. Este es un repaso a algunas adaptaciones de juegos, tanto en cine como en TV, no tan conocidas:

Exit 8 (2025)

Basada en un videojuego japonés de premisa minimalista, Exit 8 sigue a un personaje atrapado en el pasillo interminable de una estación de metro. La mecánica del juego es detectar anomalías en ese espacio liminal para poder escapar. El director Genki Kawamura, que también coescribió el guion, encontró la manera de darle al material un centro emocional que el juego no tenía. La película se estrenó en el Festival de Cannes antes de llegar a salas japonesas y, más recientemente, a Estados Unidos.

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Esta serie animada de Netflix, ambientada poco antes de los eventos del videojuego Cyberpunk 2077, es una de las adaptaciones más logradas del género. Desarrollada por el estudio polaco CD Projekt Red junto al estudio japonés Trigger, Edgerunners convierte la distopía de Night City en el escenario de una historia de amor devastadora que también funciona como crítica al ciclo de pobreza que esa sociedad perpetúa. Abrazó los temas del juego original y los expandió con coherencia.

Werewolves Within (2021)

Basada en el videojuego de realidad virtual Werewolves Within, publicado en 2016 por Ubisoft, esta comedia de terror transcurre en un pueblo de Vermont donde un grupo de personas queda atrapado durante una tormenta de nieve mientras sospecha que uno de ellos es un hombre lobo asesino. Dirigida por Mishna Wolff, la película es tensa y absurda a partes iguales, y funciona casi en todos los registros que se propone. Es una película de bajo presupuesto que cumple con creces lo que promete.

Persona 4: The Animation (2011)

Adaptación del RPG de culto lanzado en 2008, esta serie de anime sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que investigan una serie de misteriosos asesinatos en un pueblo pequeño. Con giros argumentales, secuencias de acción espectaculares y una buena dosis de drama adolescente, Persona 4 es uno de esos casos en que el material animado traduce con fidelidad y gracia el espíritu del juego original. Funciona incluso para quienes ya conocen la historia.

Wing Commander (1999)

Estrenada dos semanas antes de The Matrix y dos meses antes de Star Wars: La amenaza fantasma, esta película de ciencia ficción sobre pilotos espaciales nunca tuvo oportunidad en taquilla. Sin embargo, la cinta tiene un mérito concreto: el personaje que Mark Hamill interpretaba en el videojuego original (lanzado por Origin Systems en 1990) fue encarnado en pantalla por Freddie Prinze Jr. Es una rareza del género que el tiempo ha tratado mejor que los críticos de su época. De su interés: Esta es la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider Bloque de preguntas y respuestas: