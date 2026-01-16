¿Tiene problemas para usar X (Twitter)? Usuarios reportan caída masiva de la red social

De acuerdo con Down Detector, la plataforma que rastrea en tiempo real los inconvenientes o interrupciones de redes sociales y sitios web, el pico de reportes se registró a las 10:13 de la mañana. X, la red social de Elon Musk, no se pronunció al respecto; sin embargo, en el sitio web mencionado anteriormente se evidenció que los reportes de mal funcionamiento ya eran mínimos hacia las 2:00 de la tarde.

A nivel mundial se presentaron problemas tanto en la aplicación como en el sitio web al momento de cargar la sección de “Inicio”, publicar trinos o incluso acceder a los perfiles.

Luego de que en la mañana de este viernes se reportara la caída de X (antes Twitter), el servicio fue restablecido tras varias horas en las que los usuarios compartieron las fallas.

Si continúa presentando errores en algunas de las funciones de X, ya sea en navegadores o en la aplicación, se le recomienda borrar el caché y forzar la detención de la aplicación, reiniciar el dispositivo y asegurarse de que esté instalada la última versión de la red social. También se sugiere comprobar que la conexión a internet sea buena.

El centro de ayuda de X brinda estas otras recomendaciones en caso de tener problemas a la hora de usar la red plataforma:

- Si el usuario está conectado a una VPN, tiene que intentar desactivarla. Si al desactivar la VPN se soluciona el problema de conectividad, debe ponerse en contacto con su proveedor de VPN para conseguir ayuda.

- Usar los navegadores privados o las ventanas de incógnito pueden servir de ayuda para comprobar si X funciona correctamente.

- El usuario debe verificar si tiene instalada la última versión del navegador o de la red social. Esta solución puede resolver muchos problemas.

- Cerrar la sesión de la cuenta puede resolver el problema que se está experimentando.

- A veces, las conexiones de terceros a la cuenta de X pueden provocar problemas. En este caso, hay que revisar la configuración de ‘Aplicaciones’ para comprobar la conexiones de terceros y revocar el permiso de las aplicaciones que no se necesiten.