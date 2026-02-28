Reportan más de 200 muertos en Irán tras el ataque con misiles de Israel y Estados Unidos

La Media Luna Roja de Irán aseguró este sábado 28 de febrero por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.
De las 31 provincias del país, “24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta”, afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna.
Este es el primer balance global del ataque lanzado durante este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán, en medio del caos y la zozobra por los escombros en el país.