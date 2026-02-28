Reportan más de 200 muertos en Irán tras el ataque con misiles de Israel y Estados Unidos

La Media Luna Roja de Irán aseguró este sábado 28 de febrero por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica. Le puede interesar: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente De las 31 provincias del país, “24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta”, afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna. Este es el primer balance global del ataque lanzado durante este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán, en medio del caos y la zozobra por los escombros en el país.

Los bombardeos, ejecutados en varias oleadas desde las primeras horas del día, alcanzaron objetivos estratégicos en diversas ciudades, incluida Teherán. Entre las víctimas mortales se encuentran figuras clave de la estructura de poder en Irán. Conozca más: Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo Fuentes israelíes y regionales informaron a la agencia Reuters del fallecimiento del ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour. La ofensiva también se dirigió contra objetivos políticos de máximo nivel. Estos ataques apuntaron hacia las residencias y despachos del líder supremo, Alí Jameneí, y del presidente, Masud Pezeshkian, aunque por el momento se desconoce si ambos líderes fueron alcanzados por los proyectiles.

Los destrozos en Irán. FOTO: AFP

Asimismo, el ejército israelí pidió este sábado por la noche a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojen la zona ante la posibilidad de más ataques inminentes. “Alerta inmediata para todas las personas presentes en la zona industrial ‘Jey’ en la región de Isfahán”, se lee en un mensaje en la cuenta X en persa del ejército israelí, acompañado de un mapa que localiza el área. “En los próximos minutos, el ejército israelí atacará infraestructuras militares situadas en esta zona”, añadió el mensaje, en el que le pidieron a la población civil que evacúe “de inmediato”.

Impacto civil y represalias regionales: al menos 85 muertos

En el sur del país, las autoridades iraníes denunciaron una masacre tras el impacto de un misil en un centro educativo. Según el reporte oficial, al menos 85 personas murieron, “la mayoría de ellas niñas”, al ser alcanzado un colegio. Como respuesta inmediata, Teherán activó ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Simultáneamente, Irán lanzó contra Israel “varias oleadas de misiles y drones”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó que la naturaleza de esta ofensiva busca ”eliminar” el régimen de los ayatolás. Además, aseguró que hará una declaración a la prensa este sábado para hablar en general del ataque. Por su parte, desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos, “garantizará que Irán no consiga un arma nuclear”, justificando la intervención armada como una medida de seguridad estratégica global. También le puede interesar: Alerta diplomática: Colombia activó monitoreo en Medio Oriente tras ataque de EE. UU. e Israel a Irán Bloque de preguntas y respuestas