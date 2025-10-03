El aislamiento social sí influye en el cerebro de los adolescentes, según estudio

Utilizando imágenes cerebrales y datos conductuales, la División de Medicina de Adolescentes y Adultos Jóvenes del Hospital Infantil de Boston, Estados Unidos, ha descubierto que los adolescentes socialmente retraídos o que prefieren estar solos con frecuencia presentan diferencias mensurables en la estructura y función cerebral. Estos resultados se publican en la revista especializada Cerebral Cortex.
La adolescencia es un período de reorientación social: un cambio de un mundo centrado en los padres y la familia a uno moldeado por los compañeros, la escuela y redes sociales más amplias. Esta expansión es crucial para un desarrollo saludable, pero también aumenta la susceptibilidad a los factores de estrés social. Cuando estos factores llevan a los jóvenes al aislamiento –prefiriendo la soledad con más frecuencia que la conexión–, el propio cerebro puede verse alterado.
En este estudio, Caterina Stamoulis y sus colaboradores del Hospital Infantil de Boston se propusieron identificar los correlatos cerebrales del aislamiento social en la adolescencia, un riesgo particularmente relevante durante este período de desarrollo. Para explorar esto, el equipo recurrió al estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente (ABCD), en los cuales contaron con un grupo de 11.880 jóvenes, a quienes se les realizó un seguimiento en 21 centros estadounidenses mediante neuroimagen profunda, mediciones conductuales y ambientales. El equipo analizó datos de resonancia magnética y resonancia magnética funcional de casi 3.000 adolescentes cuyos padres habían informado sobre el comportamiento social de sus hijos, incluyendo si tendían a aislarse o preferían estar solos.
“El estudio ABCD es único porque es el único que utiliza neuroimagen profunda para medir la actividad cerebral tanto estructural como funcional”, comenta Stamoulis. “También toma muestras del entorno juvenil y mide el comportamiento social, la salud mental, etc.”.