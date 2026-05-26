Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G

El cantante antioqueño regresó al escenario de los American Music Awards después de seis años con la bandera de Colombia bien alta. La noche reconoció también a Karol G y Shakira, dándole protagonismo al país en la música latina.
El talento colombiano se hizo presente en los American Music Awards 2026. Entre reconocimientos, actuaciones y reencuentros, Maluma, Karol G y Shakira protagonizaron una de las noches más destacadas para la música nacional en la gala celebrada en Las Vegas.
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Maluma fue uno de los artistas seleccionados para actuar en la ceremonia, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, compartiendo cartel con nombres como Teddy Swims, Twenty One Pilots, KATSEYE, Sombr y BTS. Maluma regresó oficialmente a los AMAs tras seis años de ausencia. El artista paisa interpretó “Tu Recuerdo”, una de las canciones de Loco x Volver, su más reciente producción discográfica, en una presentación de abundantes referencias a sus raíces que acompañan la identidad de su álbum.