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¿Qué busca la Nasa en la Luna? Estas son las razones para volver al satélite luego de 56 años

El regreso a la Luna luego de la misión Apolo tiene razones que, a diferencia de la misión de hace cinco décadas, no parecerían tan obvias. Conozca los detalles.

  • Una nueva carrera espacial y la obtención de algunos recursos serían los motivantes de Estados Unidos para acelerar sus expediciones a la Luna. Foto: Colprensa
    Una nueva carrera espacial y la obtención de algunos recursos serían los motivantes de Estados Unidos para acelerar sus expediciones a la Luna. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Luego de que el hombre pisara por primera vez la Luna en 1969, la humanidad está a punto de presenciar el inicio de otra expedición hacia el satélite del planeta Tierra.

Este miércoles, 1 de abril, el lanzamiento de Artemis II significará el regreso de la humanidad a la Luna luego de aquel hito logrado el 20 de julio de 1969 por la misión Apolo, con la que Estados Unidos ganó la carrera por llegar a territorio lunar con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins.

Lea también: La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna

El importante logro se dio con la misión Apolo 11 y fue el inicio de un proceso que llevó a un limitado grupo de astronautas a caminar en la Luna. En total, han sido 12 quienes tuvieron el privilegio de hacerlo. El último grupo data de la misión Apolo 17 en 1972.

Con estas misiones, parecía que ya el objetivo de llegar y explorar la Luna ya estaba tachado en la lista de pendientes de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Nasa; sin embargo, hay varias intenciones en este nuevo viaje espacial.

Las razones de la Nasa para volver a la Luna luego de 56 años

Para este 2026, más que una competencia científica, hay otros motivos que impulsan a la agencia estadounidense a hacer el lanzamiento de su misión Artemis rumbo a la Luna.

Una de esas razones es allanar el camino hacia Marte, pues la Nasa tendría puesta la mirada puesta en el planeta rojo para enviar personas allí en la siguiente década.

De acuerdo con la directora del departamento espacial del Museo de la Ciencia de Londres, Libby Jackson, desde una base lunar, la Nasa puede perfeccionar la tecnología necesaria para proporcionar el agua y el aire que requieren los astronautas en sus expediciones.

“Ir a la Luna y permanecer allí durante un periodo prolongado es mucho más seguro, mucho más barato y mucho más fácil como banco de pruebas para aprender a vivir y trabajar en otro planeta”, le dijo Jackson a la BBC, agregando que es más seguro probar las tecnologías necesarias en Marte en la Luna.

Otro motivo de peso sería los elementos valiosos que hay en la corteza de la Luna, pues en el satélite, según investigaciones, se puede encontrar helio, hierro y titanio, además hay indicios de agua.

“Tiene agua atrapada en algunos de sus minerales, y también cuenta con cantidades sustanciales de agua en los polos”, explicó al medio británico Sara Russell, investigadora del Museo de Historia Natural de Londres.

Sobre esta intención también se ha pronunciado Clayton Swope, subdirector del Proyecto de Seguridad Aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Probablemente llegaremos a un punto en el que obtendremos valor de algo en el espacio”, afirmó el científico al portal Bloomberg.

También, así como en el 69 había una carrera lunar que los enfrentaba a la Unión Soviética, en esta ocasión Estados Unidos ve en China un rival para sus objetivos espaciales.

A través de su misión Chang’e 6, el gigante asiático logró en el 2024 muestras de la cara oculta de la Luna y con las misiones Chang’e 7 y Chang’e 8 proyecta colocar a sus astronautas en la superficie de la Luna en el 2030.

Siga leyendo: ¿Quiere seguir en vivo el lanzamiento de Artemis 2? Prográmese con el Parque Explora y el Planetario de Medellín

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