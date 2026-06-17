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Así llevan Quintero, Mina, Muñoz y Lerma su marca personal al mundo de la moda

Prendas exclusivas, fragancias y diseños inspirados en sus historias personales, los futbolistas exploran una nueva faceta en la industria de la moda.

  • Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina participan en una alianza que busca trasladar su identidad y estilo personal al mundo de la moda. FOTO: Quest.
    Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina participan en una alianza que busca trasladar su identidad y estilo personal al mundo de la moda. FOTO: Quest.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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Como ha ocurrido con figuras internacionales como David Beckham, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, cada vez son más los futbolistas que buscan proyectar su imagen más allá de las canchas. La moda, los perfumes y las colecciones exclusivas se han convertido en una extensión de sus marcas personales, una tendencia a la que ahora se suman varios referentes de la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina participan en una alianza con la firma colombiana Quest para desarrollar productos inspirados en sus estilos de vida y personalidades. La iniciativa surge en un momento estratégico: la cercanía de la Copa del Mundo, un escenario que tradicionalmente dispara el interés de los aficionados por todo aquello que rodea a sus ídolos, más allá del rendimiento deportivo.

La relación entre fútbol y moda se ha fortalecido en los últimos años. Las llegadas de los jugadores a los estadios, sus publicaciones en redes sociales y las colaboraciones con marcas han convertido la imagen personal en un activo tan relevante como los resultados dentro del terreno de juego. En ese contexto, la apuesta de estos futbolistas colombianos busca conectar con los seguidores a través de prendas y productos que reflejen aspectos de su identidad.

Según explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de Quest, el objetivo fue construir propuestas que trascendieran la simple utilización de la imagen de los deportistas. Para ello, cada jugador participó en procesos de cocreación con equipos de diseño encargados de traducir sus historias y características personales en productos concretos.

Uno de los casos más visibles es el de Juan Fernando Quintero. El mediocampista participó en el desarrollo de dos colecciones exclusivas: Brotherhood y Kingtero: Born to Reign. La primera gira en torno a conceptos como la familia, la amistad y el trabajo en equipo, mientras que la segunda toma elementos asociados con su liderazgo dentro de la cancha. Las prendas incluyen camisetas y buzos de corte amplio, con gráficos inspirados en coronas, escudos y tipografías de estilo retro.

Lea más: Cada hogar de Medellín gastaría en promedio más de $429.000 por el Mundial 2026

Por su parte, Yerry Mina llevó la colaboración a un terreno diferente. El defensor participó en la creación de una fragancia denominada Life is Jeans, concebida como una propuesta fresca y versátil dirigida al público masculino. La marca asegura que el producto busca capturar rasgos asociados a la personalidad del futbolista, reconocida por su espontaneidad y energía tanto dentro como fuera del campo.

Las colecciones y productos desarrollados junto a los futbolistas incluyen prendas de edición limitada y una fragancia inspirada en la personalidad de Yerry Mina. FOTO: Quest.
Las colecciones y productos desarrollados junto a los futbolistas incluyen prendas de edición limitada y una fragancia inspirada en la personalidad de Yerry Mina. FOTO: Quest.

La estrategia también incluye una línea premium de camisetas tipo polo inspiradas en distintas naciones participantes del Mundial. Con ello, la compañía pretende ampliar la oferta tradicional que suele concentrarse exclusivamente en los colores de las selecciones nacionales.

Más allá del componente comercial, la iniciativa refleja cómo los deportistas de élite han comenzado a construir ecosistemas de marca propios. La disciplina, la resiliencia y la autenticidad, valores frecuentemente asociados a los futbolistas, son presentados ahora como elementos de diseño y consumo.

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