Así llevan Quintero, Mina, Muñoz y Lerma su marca personal al mundo de la moda

Como ha ocurrido con figuras internacionales como David Beckham, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, cada vez son más los futbolistas que buscan proyectar su imagen más allá de las canchas. La moda, los perfumes y las colecciones exclusivas se han convertido en una extensión de sus marcas personales, una tendencia a la que ahora se suman varios referentes de la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina participan en una alianza con la firma colombiana Quest para desarrollar productos inspirados en sus estilos de vida y personalidades. La iniciativa surge en un momento estratégico: la cercanía de la Copa del Mundo, un escenario que tradicionalmente dispara el interés de los aficionados por todo aquello que rodea a sus ídolos, más allá del rendimiento deportivo.

La relación entre fútbol y moda se ha fortalecido en los últimos años. Las llegadas de los jugadores a los estadios, sus publicaciones en redes sociales y las colaboraciones con marcas han convertido la imagen personal en un activo tan relevante como los resultados dentro del terreno de juego. En ese contexto, la apuesta de estos futbolistas colombianos busca conectar con los seguidores a través de prendas y productos que reflejen aspectos de su identidad.