Wembanyama, elegido en junio como número uno del Draft por los San Antonio Spurs, debutó con su nuevo equipo este viernes en un juego de exhibición ante los Hornets en la Liga de Verano (Summer League).

Sin embargo, fue una noche amarga, pues dos días antes, el joven pívot de 2,22 m de altura fue reconocido a la entrada de un restaurante por un grupo de personas entre las que se encontraba Britney Spears. La cantante hizo contacto por la espalda con el jugador para llamar su atención, lo que motivó la intervención del equipo de seguridad de Wembanyama.

A través de una publicación en Instagram, Spears denunció el jueves que únicamente le dio “un pequeño golpe en el hombro” y “entonces su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud”.

“Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara”, relató la cantante, quien dijo que únicamente quería “felicitarle por su éxito” y demandó unas disculpas por parte del jugador y el guardia de seguridad.

Wembanyama, por su parte, dijo el jueves que no llegó a ver el incidente y que tampoco fue consciente de que Spears estaba implicada hasta unas horas después de su cena.

Una “persona me estaba llamando ‘Señor, Señor’ y me agarró por detrás, así que no vi lo que pasó porque estaba caminando y habíamos hablado de no parar” para evitar que hubiera una aglomeración, afirmó ‘Wemby’ a medios. “Sólo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza”, señaló.

El pívot francés, de 19 años, quien ha generado una expectación nunca vista en la NBA desde la llegada de LeBron James dos décadas atrás, firmó este viernes 9 puntos y 8 rebotes en un áspero debut con los San Antonio Spurs en un partido de exhibición ante Charlotte por la Summer League (Liga de Verano).

El francés estuvo errático en la selección de tiro, con solo 2 tiros convertidos de 13 intentos (1/6 en triples), pero dejó muestras de su inmenso potencial en defensa, colocando 5 tapones.

Los Spurs ganaron el partido por 76-68 ante los Charlotte Hornets, en los que también fue titular el alero Brandon Miller, número dos del Draft tras Wembanyama y autor de 16 puntos (5/15) y 11 rebotes.

“Vamos a aprender mucho. Hemos ganado este partido, así que es muy importante para nosotros”, declaró Wembanyama. “Todavía no me aclimaté al juego de la NBA porque era mi primera vez, así que la próxima lo haré mejor. Espero hacerlo mejor cada vez”.

Pese a todo el drama con la cantante, la policía de Las Vegas (Estados Unidos) informó que no se presentarán cargos contra el guardaespaldas del basquetbolista. “No se presentarán cargos contra la persona implicada”, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas al reportar el cierre de esta investigación por “presunta agresión”.