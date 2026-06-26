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¿El nuevo núcleo cafetero de Antioquia? 25 baristas tendrán reto de café en Caicedo

Dos jóvenes caficultoras organizaron el evento, con el objetivo de dar a conocer el café del municipio. Habrá degustación de marcas locales.

  • Caicedo está ubicado en el occidente antioqueño, a casi cien kilómetros de Medellín. Se le considera una reserva hídrica. Uno de sus atractivos es el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías . FOTO julio herrera
    Caicedo está ubicado en el occidente antioqueño, a casi cien kilómetros de Medellín. Se le considera una reserva hídrica. Uno de sus atractivos es el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías . FOTO julio herrera
El Colombiano
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hace 2 horas
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Mariana Urán (21) y Andrea Jiménez (28 años) provienen de la tradición caficultora de Caicedo, Antioquia, y son las organizadoras del Reto de Filtrados, que se realizará el domingo 28 de junio, desde las 11:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, en el parque principal de ese municipio del occidente antioqueño. En palabras de ellas, el evento tiene el objetivo de promover la cultura cafetera y visibilizar el trabajo de productores, baristas y marcas de la región.

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El evento consiste en un reto de barismo enfocado en el método de preparación V60, una técnica de filtrado manual utilizada en el café de especialidad. En total, 25 participantes se inscribieron para competir, provenientes de Caicedo, Medellín, La Estrella y Giraldo.

Mariana Urán explicó que la idea surgió a partir de la experiencia que ambas han adquirido participando en competencias de café en otros municipios del departamento. “Hemos estado en eventos en Concordia, La Estrella y Medellín, y quisimos traer esa iniciativa a Caicedo para que también sea reconocido por su café de muy buena taza”, dijo.

Tanto Mariana como Andrea tienen trayectorias en el mundo del café desde diferentes caminos. Mariana estudió una técnica en servicios de barismo en Caicedo y además trabaja en la tostión y la catación. Andrea se formó de manera empírica y tiene experiencia de tostadora, catadora y seleccionadora de café.

Las dos coinciden en que su vínculo con el café va mucho más allá de la preparación de bebidas. Ambas son caficultoras y conocen de cerca toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la taza. En el caso de Mariana, su relación con este sector también está ligada a la tradición familiar: pertenece a una familia caficultora de tercera generación.

Uno de los principales objetivos del evento es dar a conocer las cualidades del café de Caicedo, reconocido especialmente por su acidez en taza, una característica que lo hace atractivo dentro del mercado del café de especialidad.

“El café de Caicedo se destaca por su gran acidez en taza y eso lo hace muy llamativo”, explicó Andrea.

Durante la competencia, los participantes deberán preparar café utilizando un grano suministrado por la organización, proveniente del mismo municipio. El jurado evaluará acidez, cuerpo, dulzor, balance y el equilibrio general de la bebida. La evaluación estará a cargo de tres jueces, entre ellos Mariana y dos expertos invitados de Medellín.

Además de la competencia, el evento contará con stands de marcas de café locales y regionales, donde el público podrá conocer más sobre el café producido en Caicedo, comprar productos y participar en degustaciones.

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La organización también busca atraer al campesinado del municipio, especialmente a los productores de mayor experiencia, para acercarlos a nuevas tendencias y métodos de preparación dentro del mundo cafetero.

En cuanto a la premiación, el ganador del primer lugar recibirá un pase a una competencia regional, además de premios en efectivo y obsequios de patrocinadores. El segundo puesto obtendrá premio en efectivo y regalos, mientras que el tercero recibirá obsequios de las marcas aliadas.

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