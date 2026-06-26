¿El nuevo núcleo cafetero de Antioquia? 25 baristas tendrán reto de café en Caicedo

Mariana Urán (21) y Andrea Jiménez (28 años) provienen de la tradición caficultora de Caicedo, Antioquia, y son las organizadoras del Reto de Filtrados, que se realizará el domingo 28 de junio, desde las 11:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, en el parque principal de ese municipio del occidente antioqueño. En palabras de ellas, el evento tiene el objetivo de promover la cultura cafetera y visibilizar el trabajo de productores, baristas y marcas de la región.

Siga leyendo: Coma rico en “Marinilla al Plato”: el evento gastronómico del Oriente

El evento consiste en un reto de barismo enfocado en el método de preparación V60, una técnica de filtrado manual utilizada en el café de especialidad. En total, 25 participantes se inscribieron para competir, provenientes de Caicedo, Medellín, La Estrella y Giraldo.

Mariana Urán explicó que la idea surgió a partir de la experiencia que ambas han adquirido participando en competencias de café en otros municipios del departamento. “Hemos estado en eventos en Concordia, La Estrella y Medellín, y quisimos traer esa iniciativa a Caicedo para que también sea reconocido por su café de muy buena taza”, dijo.

Tanto Mariana como Andrea tienen trayectorias en el mundo del café desde diferentes caminos. Mariana estudió una técnica en servicios de barismo en Caicedo y además trabaja en la tostión y la catación. Andrea se formó de manera empírica y tiene experiencia de tostadora, catadora y seleccionadora de café.

Las dos coinciden en que su vínculo con el café va mucho más allá de la preparación de bebidas. Ambas son caficultoras y conocen de cerca toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la taza. En el caso de Mariana, su relación con este sector también está ligada a la tradición familiar: pertenece a una familia caficultora de tercera generación.