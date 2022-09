Una prueba de fuego para un personaje que no ha sido maestro de la oratoria y cuyo acento esnob ha sido motivo de burla por parte de la sociedad británica que además lo ha percibido como un hombre antipático.

En su corto discurso quiso atar varios cabos que estaban sueltos sobre el carácter de su reinado, como por ejemplo, sus principios constitucionales: “Como la propia reina hizo con devoción inquebrantable, yo también me comprometo ahora para el resto del tiempo que Dios me conceda a defender los principios constitucionales en el centro de nuestra nación”.

Un día después, ayer, presentó un discurso, grabado con anterioridad en el Salón Azul del Palacio de Buckingham. Su alocución comenzó con un tributo a su madre: “A mi querida mamá, mientras comienzas tu último gran viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte simplemente esto: gracias. Gracias por tu amor y la devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a la que has servido diligentemente estos años”.

Una cosa es Carlos III como rey y otra la monarquía británica como institución. Los analistas reiteran que a corto plazo quizá no se vean cambios, pero a mediano y largo plazo hasta incluso algunos piensan que podría transformarse o desaparecer.

Ya Isabel II lo había advertido, justo en febrero de 2022, con motivo de sus 70 años de reinado, el deseo de que Camila fuera nombrada “reina consorte”, pese a que durante mucho tiempo la familia real había indicado que se la trataría simplemente como princesa para no escandalizar a la opinión pública.

Como si quisiera mejorar la imagen de una familia que no ha estado alejada de escándalos mediáticos y cuestionamientos, habló de su actual esposa, quien aún no goza del total afecto del pueblo británico por haber sido su amante cuando él era príncipe y estaba casado con Diana de Gales, quien era reconocida como la princesa del pueblo, y eso solo era sinónimo de lo mucho que la quería la gente.

Por eso no es fácil que equipare la imagen de estabilidad de la reina Isabel II, “será un reinado de transición para preparar la corona para esos nuevos momentos, para intentar quitarle fuerza a ese debate de la desaparición de la monarquía y abrir el camino para cuando su hijo William reine en el Reino Unido, pero no lo tiene fácil, a mediano plazo si Carlos no genera una empatía con la sociedad británica, ese debate puede crecer y dejaría de convertirse en discusión para ser un hecho”, detalló Gago.

Carlos III, como monarca, deberá enfrentarse a la situación cambiante que existe a nivel internacional, “y sobre todo acompañar —a ver cómo lo hace— las políticas que el nuevo gobierno de Liz Truss (la nueva primera ministra) va a implementar para intentar paliar la crisis económica que está sufriendo el Reino Unido”, indica el profesor Gago, quien añade que justo el papel de la monarquía es interesante porque el 90 % de la agenda política del rey la marca la oficina de la primera ministra, “pero tiene cierta capacidad de acción, de intentar influir las políticas del Ejecutivo. Veremos lo que pasa, viene un momento incierto, eso sí”.

El papel que tendrá William

El duque de Cambridge, William, es desde el pasado jueves el nuevo heredero a la Corona del Reino Unido. Carlos también se refirió a él en su discurso y se mostró “orgulloso” de nombrarle príncipe de Gales, el mismo título que él ostentó hasta el fallecimiento de la reina. Hasta el jueves era duque de Cornualles, igual que su esposa, duquesa. “Con Catherine a su lado —precisó— nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán inspirando y dirigiendo nuestros debates nacionales”.

William, el hijo mayor de Carlos y Diana de Gales, nació el 21 de junio de 1982. Goza de mucha más popularidad que su padre, especialmente después de su matrimonio con Kate Middleton en 2011.

Según una encuesta reciente de YouGov, ella es la miembro más popular de la familia real, después de la reina ahora difunta. Su esposo le sigue, muy por delante de su padre, el rey Carlos III.

“Creo que William y Kate son, en muchos sentidos, el reflejo de la reina (Isabel) y (su difunto esposo) Felipe”, le dijo a la agencia AFP el periodista Robert Jobson. Él también opina que el reinado de Carlos III “será visto como una transición hacia el de su hijo”.

Estos nuevos príncipes de Gales “darán a la monarquía, después de monarcas tan ancianos, un sentido de modernidad probablemente necesario para ayudar a su continuidad”.