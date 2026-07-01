Cuide sus ojos de la radiación solar, le contamos cómo

Por Europa Press

Por estos días se habla mucho de la ola de calor que azota a Europa y que también ha comenzado a sentirse en ciudades de Estados Unidos y otros países del mundo.

Mucho se dice de cuidar la piel y aplicar protector solar, pero, ¿y los ojos? La especialista de la compañía de salud ocular Miranza (en España), la doctora Lucía Galletero explica que la radiación solar “puede afectar especialmente a la retina”, y es que “se ha demostrado que la radiación ultravioleta daña el microambiente” de la misma “y constituye un factor de riesgo para enfermedades como la degeneración macular”.

Le puede interesar: Controle el algoritmo y evite el trauma vicario tras las publicaciones sobre Venezuela

“La exposición prolongada al sol puede provocar síntomas como sequedad, irritación u otras molestias”, ha indicado, al tiempo que ha expuesto que “la radiación ultravioleta también está relacionada con patologías como cataratas, fotoqueratitis o pterigion, conocido como ‘ojo del surfista’, asociado a la sobreexposición solar y al viento”.

Ante este escenario, los expertos han recordado la importancia de proteger también los ojos frente a esta radiación. La mayor práctica de actividades al aire libre, junto con el reflejo del sol sobre superficies como el agua, la arena o el asfalto, obliga a ser más cautos en este sentido, han explicado.