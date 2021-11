¡Hay agua en una de las galaxias más lejanas del universo!

No hay obligación en las donaciones, ni montos fijos, ni quién regule, ni quién vigile si se otorga dinero o no, ni control o garantías para la plata que sí se mueve. Mejor dicho, no hay una entidad fija para estos propósitos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ayer en las conversaciones sobre Finanzas, reclamó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, debería encargarse de verificar anualmente que esas transferencias financieras que sí hacen los Estados ricos efectivamente lleguen a los países en desarrollo. Dice que deberían hacer, cada año, un informe que señale la utilización del dinero y que los países de África, el Pacífico, el Caribe y toda América Latina son quienes más lo necesitan pero no los que de verdad lo reciben, “lo sabemos”.