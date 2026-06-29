Trump pierde apelación contra escritora Jean Carroll

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes admitir a trámite el recurso del presidente estadounidense, Donald Trump, contra una sentencia que le obligaba a pagar cinco millones de dólares, unos 4,38 millones de euros, a la escritora Jean Carroll por abusos sexuales y difamación por lo que el mandatario tendrá que hacer frente a esta compensación.
Este es uno de los dos procesos de Carroll contra el actual presidente por una agresión sexual en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990, unos hechos que luego conllevaron un delito de difamación cuando Trump afirmó que la escritora había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro.