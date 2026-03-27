Escándalo en Italia: investigan a LVMH y sus marcas Sephora y Benefit por promover cosméticos en niños

La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH –Moët Hennessy Louis Vuitton– y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover “el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes”, incluidas cremas antiedad.
La autoridad (AGCM) señaló en un comunicado que investiga “la omisión o el carácter engañoso de información relevante” en tiendas Sephora y en línea.
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Se trata en particular de “advertencias y precauciones relativas a cosméticos no destinados a menores o no probados en ellos”, especialmente en las gamas Sephora Collection y Benefit Cosmetics, precisó AGCM.
“Al estar en curso la investigación, Sephora, Benefit y LVMH P&C Italia no pueden hacer más comentarios en este momento; no obstante manifiestan su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades”, reaccionaron las empresas en un comunicado transmitido a la AFP.