La fama acorta la vida: el riesgo de muerte es mayor en los cantantes exitosos

Existen trabajos que pueden parecer normales o incluso deseables, pero que ocultan peligros inesperados para quienes los desempeñan. Los expertos comienzan a detectar patrones sorprendentes: ciertas profesiones podrían incrementar considerablemente la vulnerabilidad a problemas de salud graves. Lo que parece una rutina diaria puede impactar mucho más allá del horario laboral.
No se trata únicamente del esfuerzo físico o del estrés evidente, sino de factores menos visibles que se acumulan con el tiempo. Estudios recientes sugieren que algunos profesionales enfrentan riesgos silenciosos que elevan las probabilidades de mortalidad temprana. Aunque los números puedan parecer abstractos, cada cifra refleja historias y vidas afectadas por condiciones inesperadas en su entorno laboral.
Investigaciones publicadas previamente indican que los cantantes famosos tienden a morir antes que el público en general. Sin embargo, no está claro si la fama en sí, las exigencias de la industria musical o el estilo de vida asociado al oficio contribuyen a un mayor riesgo, explican los investigadores.
Lo que es seguro es que la fama puede ser un factor crítico en el acortamiento de las vidas de los cantantes más allá de los riesgos del trabajo, al menos en el Reino Unido, Europa y Norteamérica, sugiere una investigación de la Universidad Witten Herdecke de Alemania, publicada en Journal of Epidemiology & Community Health.