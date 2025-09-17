¿Quiere transformar algún espacio de su casa? Arranca la Feria de Diseño en Plaza Mayor

Es común que uno siempre tenga un lugar en su casa, por pequeño que sea, al que quiera hacerle alguna modificación. A veces, por falta de dinero, y otras por falta de ideas, pueden pasar los meses sin que ese espacio cambie. Para conocer alternativas, este jueves 18 de septiembre comienza la Feria de Diseño, un evento que reúne a expertos y marcas para conversar sobre las tendencias del momento.

En Plaza Mayor, hasta el 20 de septiembre, se llevará a cabo esta feria, que este año celebra su edición número 12. Más de 230 marcas y 45 invitados nacionales e internacionales harán parte de la programación durante estos tres días.

“Diseño para el bienestar” es el tema central de este año, y alrededor de él girarán las charlas y talleres de la Feria. “Normalmente, cuando hablamos de bienestar, solemos pensar únicamente en cosas como comer bien o salir a caminar en las mañanas. Esa ha sido, por mucho tiempo, la idea general que tenemos del bienestar, pero este va mucho más allá. También está implícito en los objetos con los que interactuamos a diario, especialmente aquellos que usamos para trabajar o en nuestros hogares”, explica Eddy Karmona, cofundador del evento.

Por eso, uno de los objetivos de esta nueva edición es presentar objetos que están cada vez mejor diseñados para ayudarnos a realizar funciones cotidianas –como dormir o trabajar– con mayor tranquilidad y comodidad. Justamente eso es lo que convierte a la Feria en un espacio pensado para todos. Se creería que, al reunir a expertos en diseño interior, arquitectura y urbanismo, está dirigida solo a quienes trabajan en estos campos. Pero no es así: como explica Karmona, todos tenemos una silla, una mesa, una oficina o un baño que queremos transformar, porque “nuestro deseo es tener espacios donde podamos vivir mejor”.