La difícil situación de Flor Vargas: la actriz colombiana de más de 90 años atraviesa una crisis económica y de salud

Flor Vargas construyó durante décadas una de las trayectorias más reconocidas de la televisión colombiana. Integró elencos de producciones como La saga, negocio de familia, En los tacones de Eva, El capo, Los Victorinos, Los cuervos, Aquí no hay quien viva y Pero sigo siendo el rey, además de participar en teatro y cine.

Hoy, con más de 90 años, atraviesa una situación económica y de salud que la llevó a pedir ayuda pública.

La actriz vive en su apartamento, donde cuenta únicamente con el apoyo de una persona para tareas básicas de cuidado personal. Sus problemas de movilidad se han agravado con el tiempo. “No puedo caminar bien. Me he caído tres veces ya”, declaró en diálogo con el programa Bravíssimo. Las caídas le han impedido realizar actividades cotidianas de forma independiente, incluyendo bañarse.

La atención médica que recibe es limitada. “De la EPS me hacen, pero solo una semanal y a veces pasa un mes sin que me hagan la terapia”, confesó, señalando que requiere revisiones y sesiones regulares para hacer seguimiento a su evolución. A esto se suma una dificultad auditiva que le exige el uso de un dispositivo para comunicarse.