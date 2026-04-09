Murió Michael Patrick, actor de Juego de Tronos: ¿qué le pasó?

Michael Patrick, actor y escritor irlandés conocido por su participación en la serie de HBO, Juego de Tronos, falleció el 8 de abril a los 35 años.
Así lo confirmó su esposa, Naomi Sheehan, por medio de una publicación realizada este jueves en la cuenta oficial de Instagram de Patrick
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“Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte [...] No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos”, escribió Naomi junto a una fotografía de los dos tomada el día de su boda.
Además, la esposa de Michael reveló la causa de muerte del actor. “Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”, contó.