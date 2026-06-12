El sucesor del pulpo Paul podría ser un gato: Maximus busca convertirse en el nuevo oráculo del fútbol

Maximus, el gato del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, comenzó a llamar la atención durante el Mundial de 2026 al participar en una serie de predicciones sobre los partidos del torneo.
El felino, conocido en redes sociales como ‘Maximus the Octopussy’, realizó sus primeros pronósticos en los encuentros iniciales de la competencia que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Su debut dejó un balance de un acierto y un error, lo que ha impulsado las comparaciones con el pulpo Paul, recordado por sus predicciones durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.
Lea también: Los animales que intentaron predecir los mundiales: desde el pulpo Paul hasta las nutrias que acertaron con Argentina
En su primera apuesta, Maximus eligió a México como ganador del encuentro inaugural frente a Sudáfrica. El resultado final fue una victoria mexicana por 2-0, lo que representó su primer acierto como pronosticador del torneo. Sin embargo, en su segunda predicción seleccionó a la República Checa para imponerse ante Corea del Sur, pero el partido concluyó con triunfo surcoreano por 2-1.