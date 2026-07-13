La paisa que comparte los secretos de las plantas medicinales

Clitoria ternatea, Nymphaea caerulea, Curcuma longa, Hibiscus sabdariffa, Theobroma cacao, Moringa oleifera, Bursera graveolens, también conocidas como Conchita azul, nenúfar azul, cúrcuma, flor de Jamaica, cacao, moringa y palo santo. Para Andrea Medina, ingeniera de profesión, jardinera y experta empírica en plantas, estas siete especies conforman su grupo de “siete maestras vegetales”: las conoce en todos sus ciclos y formas, las cultiva, las ha estudiado y también las ha trabajado en su laboratorio botánico.
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Por eso asegura que, gracias a sus propiedades –entre las que se cuentan efectos antidepresivos, antiestrés, antioxidantes, relajantes y analgésicos–, deberían estar presentes en cualquier jardín o cocina. Además, pueden consumirse de maneras sencillas, como en infusiones, o en preparaciones un poco más elaboradas, como aceites, postres o mermeladas.
Medina, nacida en Medellín, cuenta que su relación con las plantas comenzó a finales de 2009, cuando viajó desde su ciudad natal a Tailandia, donde vivió durante un año. La gran sorpresa que le dejó el país asiático fue descubrir cómo el conocimiento sobre las plantas hace parte de la vida cotidiana: “la gente conoce sus nombres, las consume frescas en muchas preparaciones y las usa de manera habitual”, recuerda Andrea, quien compara esa tradición con la colombiana que, aunque a pesar de ser una país que se distingue por su biodiversidad, pocas personas conozcen y utilicen las plantas que crecen a su alrededor.
A su regreso al país, la entonces estudiante de Ingeniería llegó con la intención de aprender más sobre ellas. Comenzó de forma autodidacta, explorando Medellín, donde hay más de 2.600 especies de plantas registradas. Luego se fue a vivir a Santa Elena, donde empezó a conocer las especies presentes en el campo antioqueño, sus funciones y sus usos, de la mano de libros y de campesinos. Años después creó Yerbatería, un laboratorio botánico en el que, tras estudiar las plantas, elaboraba productos que iban desde alimentos hasta artículos de cuidado personal. Hoy ese proyecto está en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Medina continúa una exploración que ya se acerca a las dos décadas.
En El mensaje de las plantas (Vergara, 2026), su nuevo libro publicado por el sello editorial Vergara, la paisa recoge los aprendizajes de estos años en una guía práctica para quienes quieran acercarse al mundo de las plantas medicinales, descubrir sus usos cotidianos y aprender a construir su propio laboratorio botánico en casa. EL COLOMBIANO habló con ella.