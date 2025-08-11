Luto en la TV mexicana: Murió el actor Juan Carlos Ramírez Ayala a los 38 años por un aneurisma cerebral

La repentina muerte del actor mexicano Juan Carlos Ramírez Ayala, a los 38 años, ha dejado consternado al mundo del entretenimiento, pues, conocido por sus memorables actuaciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Rosario Tijeras, su partida pone fin a una prometedora carrera en la televisión mexicana, marcada por su versatilidad y entrega en cada uno de sus papeles.
El anuncio fue confirmado el 9 de agosto por su agencia de representación, I Am This, mediante un comunicado que informó que la causa de su deceso fue un aneurisma cerebral. “Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, expresó la agencia a través de sus redes sociales, mientras los seguidores y colegas del actor expresaban su dolor por su prematura partida.