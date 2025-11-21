Atención, padres: este sencillo truco en la infancia hace que mejoren las habilidades matemáticas, dicen los expertos

Los niños que cuentan con los dedos entre los 4 y los 6 años y medio tienen mejores habilidades de suma a los 7 años que aquellos que no usan los dedos, lo que sugiere que contar con los dedos es un paso importante hacia habilidades matemáticas más avanzadas, según una investigación de la Universidad de Lausana en Suiza, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología en ‘Developmental Psychology’. “Contar con los dedos no es solo una herramienta para el éxito inmediato en los niños pequeños, sino una forma de apoyar el desarrollo de habilidades aritméticas abstractas avanzadas”, reflexiona la autora principal, Catherine Thevenot, de la Universidad de Lausana. Entérese: Video | Aaryan Shukla, el “niño calculadora humana” que rompió seis récords por hacer cálculos mentales en 30 segundos Contar con los dedos es ampliamente utilizado por los niños pequeños como una estrategia para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, muchos maestros de primaria esperan que los niños dejen de contar con los dedos a una edad muy temprana. Un estudio francés encontró que el 30% de los maestros de primer grado lo ven como una señal de que un niño tiene dificultades para comprender los conceptos numéricos.

Investigaciones anteriores generalmente solo evaluaban a los niños en un momento dado y encontraban que los niños que usan sus dedos para contar tienen un mejor desempeño en aritmética que los que no los usan, hasta aproximadamente los 7 años. Sin embargo, después de los 7 años, la relación se invierte y los niños que no usan sus dedos tienen un mejor desempeño que los que sí los usan. Lo que seguía sin estar claro, sin embargo, era si los que no usaban los dedos a los 7 años nunca los habían usado o si eran “ex usuarios de dedos” que habían dejado de usar esa práctica. Entérese: ¿Las niñas son peores en matemáticas? Esto dice la ciencia “Nuestro estudio tuvo como objetivo aclarar esta distinción y comprender mejor lo que el uso de los dedos, o su ausencia, revela realmente sobre el desarrollo aritmético de los niños”, aporta Thevenot.

Catherine Thevenot

Para ello, ella y su compañera, la doctora Marie Krenger, siguieron a 211 niños suizos de entre 4 años y medio y 7 años y medio (desde preescolar hasta segundo grado) para evaluar cómo cambiaban sus estrategias de conteo con los dedos a lo largo del tiempo y su relación con la habilidad matemática.