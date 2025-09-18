Así es la Inteligencia Artificial que predice el riesgo de más de mil enfermedades con años de antelación

Científicos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y del Centro Alemán de Investigación Oncológica (DKFZ) han desarrollado un modelo de IA generativa capaz de analizar historiales médicos a gran escala y estimar cómo evoluciona la salud humana a lo largo del tiempo.
El sistema predice tanto el riesgo como el momento probable de aparición de más de mil enfermedades. Para entrenarlo, se utilizaron datos anónimos de más de 400.000 pacientes del UK Biobank, y se validó con información de 1,9 millones de personas del Registro Nacional de Pacientes Daneses.
Según sus desarrolladores, es una de las demostraciones más completas hasta la fecha de cómo la IA generativa puede modelar la progresión de enfermedades humanas en distintos sistemas sanitarios.
“Nuestro modelo de IA es una prueba de concepto: demuestra que es posible aprender de nuestros patrones de salud a largo plazo y usar esta información para generar predicciones valiosas”, afirma Ewan Birney, director general interino del EMBL.