Mosquitos al descubierto: ciencia explica por qué pican a unas personas y a otras no

Es la plaga entre las plagas del verano, la más universal y de la que nadie se libra. En buena parte del mundo es mucho más que una simple molestia: el mosquito es el animal más letal del planeta para los humanos, debido a las infecciones que transmite. Frente a unas 100 000 muertes anuales por mordeduras de serpientes, apenas una de las enfermedades propagadas por los mosquitos, la malaria, mata cada año a más de 600 mil personas.
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Pese a tratarse de una amenaza tan grave como familiar, solo recientemente han comenzado a conocerse con detalle los mecanismos que permiten a los mosquitos localizarnos y picarnos. Con ello, hemos empezado a comprender también por qué pican a unas personas más que a otras, algo mucho más complejo de lo que tradicionalmente han contado los mitos populares.
Existen miles de especies que beben sangre; más de 14 mil solo entre los artrópodos, el grupo que incluye a los insectos, los arácnidos y otros relacionados. Muchos de estos animales no buscan el peculiar alimento para su propia nutrición, sino la de su futura prole: necesitan las proteínas de la sangre para fabricar los huevos.