Mosquitos al descubierto: ciencia explica por qué pican a unas personas y a otras no

Es la plaga entre las plagas del verano, la más universal y de la que nadie se libra. En buena parte del mundo es mucho más que una simple molestia: el mosquito es el animal más letal del planeta para los humanos, debido a las infecciones que transmite. Frente a unas 100 000 muertes anuales por mordeduras de serpientes, apenas una de las enfermedades propagadas por los mosquitos, la malaria, mata cada año a más de 600 mil personas. Siga leyendo: Investigación de docente paisa revela las condiciones laborales de personas con VIH Pese a tratarse de una amenaza tan grave como familiar, solo recientemente han comenzado a conocerse con detalle los mecanismos que permiten a los mosquitos localizarnos y picarnos. Con ello, hemos empezado a comprender también por qué pican a unas personas más que a otras, algo mucho más complejo de lo que tradicionalmente han contado los mitos populares. Existen miles de especies que beben sangre; más de 14 mil solo entre los artrópodos, el grupo que incluye a los insectos, los arácnidos y otros relacionados. Muchos de estos animales no buscan el peculiar alimento para su propia nutrición, sino la de su futura prole: necesitan las proteínas de la sangre para fabricar los huevos.

Por lo tanto, en estas especies son solo las hembras fecundadas las que pican, mientras que los machos se bastan con jugos vegetales. Pero ¿por qué prefieren la sangre de una especie, o de unos individuos, frente a otros?

Lo cierto es que, si hablamos de mosquitos en general, estamos muy lejos de ser su plato favorito: de más de 3 700 especies conocidas hasta ahora, solo un par de centenares pican a los humanos, en torno a un 6 %. La mayoría son oportunistas; aprovechan casi cualquier fuente de sangre que se les presente.

Culex, Aedes y Anopheles: los tres géneros que nos tienen en su menú

Entre los que nos prefieren en su menú, destacan tres géneros. Culex incluye el mosquito común, C. pipiens. Es el típico mosquito nocturno; aunque su picadura no suele provocar más que picor e incomodidad, también puede transmitir virus como el del Nilo Occidental o ciertas encefalitis. Los Aedes, que incluyen el A. aegypti y el fastidioso mosquito tigre, A. albopictus, son reconocibles por sus marcas blancas; pican de día y son vectores mayoritarios del dengue, la fiebre amarilla, el zika y la chikunguña. Por su parte, los Anopheles son conocidos sobre todo por transmitir la malaria.

En nuestras latitudes, los mosquitos raramente son portadores de enfermedades, pero el peligro aumenta con el ascenso de las temperaturas a causa del cambio climático. Especies tropicales se han extendido a zonas templadas: el Aedes aegypti ha llegado al norte hasta las islas británicas. Para el biofísico del Instituto Tecnológico de Georgia David Hu, que ha investigado el vuelo de estos insectos, “las personas están perdiendo la guerra contra los mosquitos”. Hu lanza una pregunta: “¿Cómo pueden encontrarnos tan fácilmente unos animales tan simples?” En la respuesta podría encontrarse la solución. Dicha respuesta empieza por la pista primaria que guía al mosquito hacia su alimento. Y qué mejor que utilizar como señal algo que todas sus presas expulsan al respirar: dióxido de carbono (CO2). Los mosquitos detectan el CO2 por medio de pelos sensoriales o sensilias en sus palpos maxilares, unos apéndices en la mandíbula. Y son capaces de oler este gas desde una gran distancia; algunas publicaciones hablan de 10 metros, otras de hasta 50. Pero el CO2 también está presente en la atmósfera, por lo que los insectos deben ser capaces de captar pequeñas fluctuaciones para distinguir a sus víctimas del ruido de fondo y encaminarse hacia ellas. Así, reconocen variaciones de hasta un 0,01 % en el nivel de CO2, lo que les permite seguir la estela de densidad creciente del gas hacia su objetivo. Le puede interesar: ¿Tener sexo antes de hacer deporte afecta el rendimiento? La ciencia responde al mito Esta navegación siguiendo olores es un área de estudio para Floris van Breugel en la Universidad de Nevada en Reno, y cuyos trabajos anteriores han ayudado a dilucidar los mecanismos sensoriales de los mosquitos y otros insectos. Según cuenta a SINC, con el aire en calma las moscas vuelan en pequeños círculos, mientras que para avanzar contra el viento lo hacen en zigzag. “Los insectos son muy buenos encontrando fuentes de olor en muchas condiciones de viento”, dice. Sus investigaciones recientes indican que pueden recordar las rachas de aire que les llevan estímulos olorosos para buscarlas de nuevo. Además, el mosquito tiene que saber cómo ignorar otros múltiples focos que expulsan CO2 y de los que no puede sacar ningún provecho, como los automóviles o las chimeneas. Para ello cuenta con la ayuda del resto de sus sentidos, incluyendo la visión y la detección del calor. Estas informaciones se integran en el sistema que controla la navegación. El CO2 no solo es el estímulo que dispara el programa de ataque, sino que además aguza otros sentidos: pone la visión en alerta y aumenta la sensibilidad y la respuesta a otros olores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Científica colombiana descubre virus “buenos” en mosquitos que podrían frenar el dengue y la fiebre amarilla

Preguntas y respuestas