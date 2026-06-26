¿Tener sexo antes de hacer deporte afecta el rendimiento? La ciencia responde al mito

El cirujano urólogo especialista en cirugía reconstructiva de pene, enfermedad de Peyronie y Medicina sexual, el doctor François Peinado, ha subrayado, con motivo de la celebración estas semanas del Mundial de fútbol, que la influencia del sexo antes de la competición deportiva profesional tiene “un papel secundario”.
“Diversos análisis recientes sugieren que la abstinencia sexual previa a competir podría no tener un efecto significativo sobre el rendimiento deportivo”, ha indicado, al tiempo que ha expuesto que “en algunos casos podría resultar irrelevante o incluso contraproducente si genera ansiedad, altera el descanso o modifica negativamente la rutina del atleta”.
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En este sentido, Peinado declaró que “en la preparación deportiva influyen de forma mucho más determinante factores como la calidad del sueño, la nutrición y la hidratación, la carga de entrenamiento y la recuperación, el nivel de estrés y el estado psicológico y la concentración”. “En comparación con estos elementos”, la actividad sexual desempeña el citado ”papel secundario” en “la mayoría de los deportistas”, ha subrayado.