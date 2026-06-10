Pilas, influencers: EE. UU. advierte que no se podría crear contenido comercial con visa de turismo

A menos de un día del inicio del Mundial 2026, las alarmas migratorias están encendidas en Estados Unidos. La más reciente advertencia de las autoridades de ese país está dirigida a los influencers extranjeros que planean viajar al evento deportivo para crear contenido digital.

“Tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente”, señala un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

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Además, las entidades aclararon en una declaración enviada a El País de España que quienes ingresen a Estados Unidos como visitantes y reciban ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus migratorio.

En esa misma línea, los creadores de contenido que tengan como objetivo producir piezas digitales durante el Mundial deberán contar con una visa distinta a la de turismo.

También conocida como B-2, esta permite ingresar al país por motivos de ocio, vacaciones, visitas familiares o tratamientos médicos, pero prohíbe realizar actividades laborales. En caso de incumplir las restricciones de este visado, la persona podría incluso ser deportada.