Hasta el momento no se conoce la causa específica de la muerte de O’Neal, pero desde 2011 el actor había sido diagnosticado con una clase de leucemia crónica, y diez años después se supo que sufría de cáncer de próstata.

Patrick también indicó que se siente comprometido a compartir el legado de su padre para siempre y que no se dejará disuadir por voces externas que digan cosas negativas. “Si eliges hablar mal de mi papá, aunque no tengas idea de lo que estás hablando, te llamarán la atención. Si sigues ese camino, te recomiendo que primero te mires bien en el espejo”, resaltó en su mensaje..

Más allá de su múltiples trabajos en el cine, como,”The Main Event y The Driver”, “A Bridge Too Far”, “What ‘s Up, Doc? y Paper Moon, Barry Lyndon,Ryan O´Neal es muy recordado por su estelar rol de Oliver Barret en la cinta Love Story, junto a Ali MacGraw, todo un clásico entre las películas románticas, que apareció en 1970 y la que le valió una nominación al Oscar.

Love Story es considerada como una película de culto para muchos fanáticos. La historia del estudiante universitario de clase alta que se enamora de una joven compañera de muy pocos recursos económicos marcó una época en la pantalla grande.

O ‘Neal había nacido en 1941, en la ciudad de Los Ángeles, como fruto de la unión de una actriz de teatro y un novelista. En su juventud practicó el boxeo, ahí, dicen obtuvo la sexy figura que lo hizo convertir en un símbolo sexual de su época.

La primera esposa de O’Neal fue la también actriz Joanna Moore, con quien tuvo dos hijos. Después se casó con Leigh Taylor-Young, con quien tuvo a su hijo Patrick. Pero el gran amor, fue Farrah Fawcett, con quien estuvo por casi 30 años, desde el año 1979. Llegando a ser una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo.