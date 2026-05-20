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Spotify retirará el logo discotequero y volverá a la imagen tradicional tras miles de críticas en redes

Una oleada de críticas en redes sociales hizo que la compañía echara para atrás su decisión.

  • Fundada en 2006, Spotify es una de las principales plataformas mundiales de la música. Foto: Getty.
    Fundada en 2006, Spotify es una de las principales plataformas mundiales de la música. Foto: Getty.
  • Spotify retirará el logo discotequero y volverá a la imagen tradicional tras miles de críticas en redes
El Colombiano
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hace 2 horas
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Spotify decidió revertir el cambio temporal de su logo tras la ola de críticas y memes en redes sociales.

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El gigante tecnológico había lanzado un ícono especial inspirado en una bola de disco como parte de la celebración de sus 20 años, manteniendo los colores verdes característicos de la marca. Aunque algunos usuarios apreciaron el estilo retro, muchos consideraron que el diseño era innecesario, confuso y visualmente incómodo.

Las críticas crecieron especialmente en plataformas como Reddit y X, donde miles de personas pidieron el regreso del logo clásico. Incluso hubo usuarios que pensaron que se trataba de un error de la aplicación. Al menos así lo dijeron en las redes sociales.

Spotify retirará el logo discotequero y volverá a la imagen tradicional tras miles de críticas en redes

Finalmente, Spotify confirmó públicamente que el rediseño era temporal y anunció que el tradicional ícono verde volverá en los próximos días.

Según el medio Fast Company, la compañía informó que el ícono de la bola de discoteca hacía parte de la campaña “Tu fiesta del año”, una experiencia muy similar al famoso Wrapped.

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