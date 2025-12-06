Nequi se cayó este 6 de diciembre: fallas masivas impiden el ingreso y las transacciones

Nequi volvió a presentar una caída masiva este sábado 6 de diciembre, afectando el ingreso a la aplicación y varias de sus funciones esenciales. Desde las primeras horas de la mañana, miles de usuarios reportaron que no podían iniciar sesión ni completar pagos, transferencias o retiros. El mensaje que apareció al intentar ingresar —“Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...” — confirmó que la plataforma enfrentaba una interrupción generalizada.
Los registros de Downdetector mostraron un aumento acelerado de reportes desde las 9:00 a. m., superando el centenar en pocos minutos. Las ciudades con mayor afectación fueron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Según los datos del portal, el 69 % de los usuarios informó fallas al iniciar sesión, el 23 % reportó problemas en el funcionamiento general de la app y el 8 % tuvo inconvenientes con las transferencias de dinero.
La página oficial de estatus de Nequi clasificó varias funciones bajo la categoría de “Interrupción mayor”, lo que indica una afectación significativa o indisponibilidad temporal del servicio. Entre las operaciones más comprometidas se encuentran los envíos a Bancolombia, los retiros y recargas en corresponsales, las recargas a través de PSE y el uso de códigos QR Entrecuentas. Estas funciones, claves para la operación diaria de millones de usuarios, no estuvieron disponibles durante la mañana.