Oración Domingo de Ramos 2026: Papa León XIV pide rezar por Medio Oriente y migrantes

El Domingo de Ramos abre oficialmente la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Esta jornada conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén y marca el inicio de un periodo de reflexión, recogimiento y oración para millones de creyentes en todo el mundo.
Durante estos días, fieles de distintas regiones orientan sus actividades hacia la introspección, la práctica espiritual y la conmemoración de los momentos centrales del cristianismo. Más que una serie de actos litúrgicos, la Semana Santa es entendida como una pausa dentro de la rutina diaria, en la que se prioriza la conexión con la fe.
Aunque las procesiones y celebraciones públicas ocupan un lugar visible, la vivencia también ocurre en el ámbito privado, donde la oración se mantiene como una práctica constante que acompaña cada jornada.
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