Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Qué significa “parasocial”, la palabra del año 2025 elegida por el Diccionario de Cambridge

El auge de los creadores de contenido y la cultura digital fueron las razones para que Cambridge declarara la Palabra del Año 2025 al término “parasocial”.

  • Parasocial refleja la forma en que las personas construyen vínculos emocionales con quienes solo conocen a través de una pantalla. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 14 horas
Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin jamás haberla visto, o utiliza un robot conversacional como confidente, está viviendo una relación “parasocial”, palabra del año 2025 para el diccionario en línea de Cambridge.

El adjetivo “parasocial” está definido por el muy popular diccionario como “una relación que alguien experimenta con una persona famosa que no conoce, un personaje de libro, filme o serie televisiva, etc., o una inteligencia artificial”.

Ese tipo de relación en sentido único fue analizada en 1956 por sociólogos de la Universidad de Chicago, Donald Horton y Richard Wohl, que describían la cercanía experimentada por los telespectadores por las personalidades de televisión, indican las prensas universitarias de Cambridge, en comunicado.

El término parasocial refleja el ambiente en 2025 (...). Lo que era antes un término académico especializado entró al lenguaje corriente”, dice Colin McIntosh, del Cambridge Dictionary, cuyo sitio internet “registró altos niveles de búsqueda” por esa palabra.

Simone Schnall, profesora de psicología social experimental en la universidad de Cambridge, destaca que “muchas personas establecen relaciones parasociales malsanas e intensas con influenciadores”.

En las redes sociales, millones de usuarios pueden sentir cercanía, identificación o incluso afecto hacia alguien que jamás han visto fuera de la pantalla.

La gente desarrolla de esta manera el sentimiento de “conocer” a las personas con quienes establecen relaciones parasociales, y confían en ellas hasta llevar “a formas extremas de lealtad”, cuando es un asunto “completamente unilateral”, dice.

Otra palabra que tiene un “impacto importante” este año es “slop”, que designa a contenidos de mala calidad generados por la IA.

En total, unas 6.000 palabras, entre las cuales “tradwife” (esposa tradicional), fueron agregadas en 2025 al Cambridge Dictionary en línea, gratuito, que reivindica unos 350 millones de usuarios y más de 1.500 millones de páginas vistas anualmente.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una relación parasocial?
Es un vínculo unilateral en el que una persona siente cercanía emocional con alguien a quien no conoce, como celebridades, influencers o inteligencias artificiales.
¿Por qué “parasocial” es la palabra del año 2025?
Por el aumento de estas relaciones en redes sociales y con IA, lo que disparó su uso y búsquedas en el Cambridge Dictionary.
¿Qué otras palabras nuevas incluyó Cambridge en 2025?
Términos como “slop” (contenido de baja calidad creado por IA) y “tradwife” se sumaron entre 6.000 nuevas palabras.
