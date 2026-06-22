París reúne a 70 marcas en la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027

París se convierte desde este martes y hasta el domingo en el escenario de la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027, una cita que reúne a 70 marcas en la capital francesa para presentar sus nuevas colecciones a través de desfiles, presentaciones y actividades paralelas.
El evento, organizado bajo el calendario oficial de la Federación Francesa de la Costura y de la Moda, llega en un contexto de retos para la industria del lujo y contará con la participación de casas históricas, firmas emergentes y diseñadores internacionales.