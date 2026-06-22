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París reúne a 70 marcas en la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027

La capital francesa acoge seis días de desfiles, presentaciones y encuentros de la industria que marcarán las tendencias de la moda masculina internacional

  • Semana de la Moda Masculina otoño-invierno 2023 en París. FOTO: Getty
    Semana de la Moda Masculina otoño-invierno 2023 en París. FOTO: Getty
  • Desfile de la colección de Giorgio Armani en la Semana de la Moda Masculina en enero de 2026. FOTO: AFP
    Desfile de la colección de Giorgio Armani en la Semana de la Moda Masculina en enero de 2026. FOTO: AFP
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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París se convierte desde este martes y hasta el domingo en el escenario de la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027, una cita que reúne a 70 marcas en la capital francesa para presentar sus nuevas colecciones a través de desfiles, presentaciones y actividades paralelas.

El evento, organizado bajo el calendario oficial de la Federación Francesa de la Costura y de la Moda, llega en un contexto de retos para la industria del lujo y contará con la participación de casas históricas, firmas emergentes y diseñadores internacionales.

En esta edición participan cuatro marcas más que en la celebración de enero. El programa oficial contempla 33 desfiles y 37 presentaciones, además de diversos eventos adicionales dirigidos a compradores, medios especializados y profesionales del sector.

Louis Vuitton será uno de los principales focos de atención durante la primera jornada con la presentación de la colección masculina diseñada por Pharrell Williams. La firma continúa incluyendo el estampado ‘Monogram’, que en 2026 cumple 130 años. Por su parte, Hermès realizará una presentación en medio del proceso de transición de su línea masculina, tras la salida de Véronique Nichanian después de 37 años como directora creativa y antes de la llegada de Grace Wales Bonner a ese cargo.

Desfile de la colección de Giorgio Armani en la Semana de la Moda Masculina en enero de 2026. FOTO: AFP
Desfile de la colección de Giorgio Armani en la Semana de la Moda Masculina en enero de 2026. FOTO: AFP

Siga leyendo: Colombiamoda llegará a París en 2026 y refuerza la proyección global de la moda nacional

Diseñadores internacionales y nuevas corrientes de la moda masculina

La presencia japonesa mantendrá un lugar destacado en el calendario con los desfiles de Comme des Garçons, Yohji Yamamoto y Junya Watanabe, mientras que Issey Miyake presentará sus propuestas masculinas el jueves. También participará por cuarta temporada consecutiva Willy Chavarria, diseñador estadounidense de origen mexicano.

La representación española estará a cargo de Sonia Carrasco, quien regresa al calendario oficial tras su debut en enero.

El cierre de la semana estará en manos de Celine y Sacai. En el caso de la casa francesa, se presentará la primera colección masculina creada por Michael Rider para la firma. Además, la agenda incluirá propuestas de marcas independientes como Études Studio, Ouest Paris, Steven Passaro y Agnès b.

El sector del calzado también tendrá espacio con las novedades de John Lobb, Christian Louboutin y Veja, que mostrará una colaboración con Paraboot. Asimismo, durante la semana se desarrollarán exposiciones, encuentros profesionales y eventos en distintos puntos de París relacionados con la industria de la moda masculina.

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