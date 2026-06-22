París reúne a 70 marcas en la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027

París se convierte desde este martes y hasta el domingo en el escenario de la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027, una cita que reúne a 70 marcas en la capital francesa para presentar sus nuevas colecciones a través de desfiles, presentaciones y actividades paralelas. El evento, organizado bajo el calendario oficial de la Federación Francesa de la Costura y de la Moda, llega en un contexto de retos para la industria del lujo y contará con la participación de casas históricas, firmas emergentes y diseñadores internacionales.

En esta edición participan cuatro marcas más que en la celebración de enero. El programa oficial contempla 33 desfiles y 37 presentaciones, además de diversos eventos adicionales dirigidos a compradores, medios especializados y profesionales del sector. Louis Vuitton será uno de los principales focos de atención durante la primera jornada con la presentación de la colección masculina diseñada por Pharrell Williams. La firma continúa incluyendo el estampado ‘Monogram’, que en 2026 cumple 130 años. Por su parte, Hermès realizará una presentación en medio del proceso de transición de su línea masculina, tras la salida de Véronique Nichanian después de 37 años como directora creativa y antes de la llegada de Grace Wales Bonner a ese cargo.

Desfile de la colección de Giorgio Armani en la Semana de la Moda Masculina en enero de 2026. FOTO: AFP

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Diseñadores internacionales y nuevas corrientes de la moda masculina