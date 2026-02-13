Love Pet Fest: este sábado hay jornada de adopción y desparasitación para los animales de Medellín

Este sábado 14 de enero en el Parque de las Luces, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., se llevará a cabo el Love Pet Fest, un espacio que tendrá como protagonistas a los animales de compañía y sus familias, y también a los perros y gatos que aún están a la espera de un hogar. Lea más: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día Durante esta jornada habrá adopción de mascotas, atención veterinaria, desparasitación y vitaminización gratuita, además de parques de juegos para los animales, zonas húmedas, venta de accesorios, placas de identificación con código QR entre otras actividades. “Queremos hacer un llamado muy especial a la ciudadanía: adoptar es un acto de amor que transforma vidas. Cada mascota que encuentra un hogar es una oportunidad para construir una ciudad más equitativa”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro.

Más de 300 animales “viejitos” de La Perla buscan quién los adopte

Si bien en Medellín y el Valle de Aburrá muchas personas optan, antes de comprar, por adoptar, son cientos de animales geriatras que anhelan ser parte de una familia muy pronto. Y es que 349 “viejitos” del Centro de bienestar animal La Perla, de ellos 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, todavía no han experimentado la alegría de ser acogidos en un nuevo hogar, por lo que se hace un llamado la ciudadanía para que abra un espacio en sus casas y corazones.