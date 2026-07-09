Primicia | Uno de los primeros actos de De la Espriella será derogar los 22 “territorios federales” que deja Petro amarrados

Uno de los primeros anuncios del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella será derogar todas las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) creadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

¿Pero qué son las ETI y por qué generan tanta controversia? En términos prácticos, se trata de territorios casi que sin la intervención del Estado. Son entidades con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y asumir competencias en áreas como salud y educación dentro de territorios indígenas.

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No lo hará desde Bogotá. Según conoció en primicia EL COLOMBIANO, el presidente electo viajará el próximo 8 de agosto a la Alta Guajira para eliminar esas figuras.

La elección del lugar no es casual. En precisamente en La Guajira donde el Gobierno avanzó en uno de los casos más emblemáticos de este modelo territorial.