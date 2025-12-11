x

Este es el peligro oculto que hay detrás del consumo excesivo de bebidas energizantes

En la revista BMJ Case Reports fue publicado el caso de un hombre que, tras consumir ocho energizantes diarios, tuvo un derrame cerebral. Diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas en salud mental son algunos de los riesgos de estas bebidas.

  En Colombia, en 2022 se vendieron alrededor de 157,6 millones de litros de bebidas energizantes. FOTO: Getty
    En Colombia, en 2022 se vendieron alrededor de 157,6 millones de litros de bebidas energizantes. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
11 de diciembre de 2025
bookmark

Lo que parecía un hábito cotidiano terminó en un derrame cerebral que cambió la vida de un hombre de 50 años. Consumía ocho bebidas energéticas al día, superando con creces la cantidad de cafeína recomendada, y los resultados fueron devastadores: presión arterial peligrosa, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para hablar y moverse.

Entérese: La OMS publicó su primera guía sobre los nuevos medicamentos para bajar de peso: “Deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo”

Este caso, publicado por expertos en la revista BMJ Case Reports, no es aislado. Los médicos advierten que los energizantes pueden ser un riesgo silencioso, además del corazón, para el cerebro. Beber varias de estas bebidas todos los días puede suponer un grave peligro de accidente cerebrovascular (ACV), advierten los especialistas de los Hospitales del NHS, de Nottingham, en Reino Unido.

Tal y como lo expusieron en la mencionada publicación, después de tratar a un hombre de 50 años, saludable y en forma, que tenía el hábito de beber ocho latas diarias y una presión arterial extremadamente alta, los hallazgos los llevaron a pedir más regulación para las ventas y la publicidad de estas bebidas, especialmente populares entre los jóvenes.

El hombre sufrió un derrame cerebral en el tálamo, la parte del cerebro involucrada en la percepción sensorial y el movimiento. Sus síntomas incluían debilidad en el lado izquierdo, entumecimiento, dificultades en el equilibrio, a la hora de caminar, para tragar y hablar. Cuando ingresó al hospital, su presión era extremadamente alta, por lo que le enviaron medicamentos para controlarla. Sin embargo, al regresar a su casa esta aumentó de nuevo.

Tras este cambio, en consulta, los médicos le hicieron más preguntas y encontraron que el hombre bebía alrededor de ocho energizantes por día, cada uno con 160 mg de cafeína, uno de los principales componentes de estos productos. Estas bebidas contienen entre 290 y 430 mg por litro y las recomendaciones médicas indican que consumir más de 400 mg diarios puede acarrear problemas cardiovasculares, digestivos y hasta de salud mental.

En total, este hombre consumía lo equivalente a 13 o 14 tazas de café diarias. Debido al exceso se le pidió que abandonara el consumo de energizantes y esto hizo que su presión volviera a la normalidad.

“Poco se han explorado los riesgos de estas bebidas para las enfermedades cardiovasculares, incluidos los ACV isquémicos y hemorrágicos, en particular en grupos demográficos más jóvenes”, explicaron los autores en el estudio.

Le puede interesar: Crean herramienta que predice el riesgo de Alzheimer años antes de los primeros síntomas

Las bebidas energéticas contienen más de 150 mg de cafeína por litro y suelen tener un contenido muy alto de azúcar basado en glucosa y cantidades variables de otras sustancias químicas, destacan. “Esta cantidad declarada es ‘cafeína pura’, pero otros ingredientes contienen ‘cafeína oculta’; por ejemplo, se cree que el guaraná contiene cafeína al doble de concentración que un grano de café”, aseguran los científicos.

La hipótesis es que la interacción de estos otros ingredientes, incluida la taurina, el guaraná, el ginseng y la glucuronolactona, potencia los efectos de la cafeína aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular (enfermedad cardiovascular) a través de numerosos mecanismos.

La industria de los energizantes suma millones de dólares a nivel mundial cada año. De acuerdo a las cifras más recientes, solo en Colombia, en 2022 se vendieron alrededor de 157,6 millones de litros que equivalen a aproximadamente 1.052 millones de pesos, según Euromonitor. Se espera que en 2027 la cifra de litros vendidos aumente un 43,7%, mientras que el país aún no cuenta con una regulación seria de su consumo y publicidad.

*Con información de Europa Press

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas bebidas energéticas son consideradas un consumo excesivo?
Más de 400 mg de cafeína al día —el equivalente a 4 o 5 tazas de café o varias bebidas energéticas— puede elevar la presión arterial y aumentar riesgos cardiovasculares según guías médicas.
¿Pueden los energizantes provocar un derrame cerebral?
No en todos los casos, pero un consumo excesivo puede elevar la presión arterial y contribuir a condiciones que favorecen un ACV, según estudios clínicos recientes.
¿Las bebidas energéticas tienen más estimulantes aparte de la cafeína?
Sí. Ingredientes como guaraná, ginseng y taurina pueden potenciar los efectos estimulantes y cardiovasculares.
