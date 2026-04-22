¿Sabe que es la desintoxicación digital? Un grupo de jóvenes en Estados Unidos la promueve

Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
La iniciativa forma parte de un movimiento emergente de jóvenes que buscan liberarse de los efectos nocivos de las redes sociales.
“Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría”, recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío “Un mes offline”, organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
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Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
“A veces me aburría, y eso está bien!”, recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. “Está bien aburrirse”, dijo West.