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Feid conquista a la Reina del Pop: así suena el preview de su nueva canción junto a Madonna

El artista colombiano estará en la canción “Read My Lips”, una de las canciones inéditas de Confessions on a Dance Floor Part II, el próximo álbum de la estrella estadounidense.

  • El cantante antioqueño Feid sorprendió a sus seguidores al aparecer en el nuevo proyecto audiovisual de Madonna. Foto: instagram de Feid.
    El cantante antioqueño Feid sorprendió a sus seguidores al aparecer en el nuevo proyecto audiovisual de Madonna. Foto: instagram de Feid.
El Colombiano
El Colombiano
08 de junio de 2026
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El universo musical del Ferxxo sigue expandiéndose. Esta vez, el cantante colombiano dio uno de los saltos más importantes de su carrera internacional al colaborar con Madonna en “Read My Lips”, una de las canciones de Confessions on a Dance Floor Part II, el esperado regreso de la artista al sonido dance que marcó una de las etapas más exitosas de su trayectoria.

La expectativa por la colaboración comenzó días atrás, cuando Feid apareció en Confessions II: The Film, el cortometraje con el que Madonna presentó oficialmente su nuevo proyecto musical. Sin embargo, este lunes 8 de junio, la Reina del Pop dio un paso más al publicar un adelanto de la canción, en el que ya puede escucharse la voz del artista paisa mezclada con la propuesta electrónica y house que caracteriza el álbum.

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En el fragmento difundido en YouTube, Feid aparece con su estética habitual —ropa holgada, gafas oscuras y grills— mientras interpreta versos en español dentro de una producción que fusiona sonidos urbanos con música electrónica, una tendencia que ha ganado fuerza en la escena global durante los últimos años.

Aunque la canción completa aún no ha sido revelada, el lanzamiento oficial llegará el próximo 3 de julio junto con Confessions on a Dance Floor Part II. El disco funcionará como secuela de Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los trabajos más exitosos de Madonna, que alcanzó el número uno en decenas de países y dejó éxitos como “Hung Up”, “Sorry” e “I Love New York”.

La idea de una continuación llevaba varios años tomando forma. En 2022, Madonna manifestó su interés en regresar a la música house y electrónica. Dos años después confirmó que trabajaba nuevamente con Stuart Price, productor clave del álbum original, y en septiembre de 2025 anunció el proyecto junto a Warner Records, la misma compañía con la que lanzó el disco de 2005.

El primer sencillo del nuevo trabajo, “I Feel So Free”, fue publicado en abril y marcó el regreso de la artista a varias listas de Billboard y plataformas digitales. Ahora, con la inclusión de Feid en uno de los temas más comentados del álbum, la expectativa entre los seguidores de ambos artistas continúa creciendo.

Además del colombiano, Confessions II: The Film cuenta con la participación de figuras como Sabrina Carpenter, Julia Garner, Benedict Cumberbatch y David Manson, quienes acompañan a Madonna en un recorrido visual por distintas etapas de su carrera.

Para Feid, la colaboración representa un nuevo hito en una trayectoria que lo ha llevado de Medellín a los principales escenarios del mundo. Tras éxitos globales como “Luna”, “Perro Negro” y “Classy 101”, y colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Karol G, Young Miko y J Balvin, el cantante suma ahora a su catálogo una alianza con una de las artistas más influyentes en la historia de la música pop.

Mientras llega el estreno oficial, los fanáticos ya señalan a “Read My Lips” como una de las colaboraciones más inesperadas y comentadas del año, al unir dos generaciones y dos universos musicales que pocas veces se habían encontrado de forma tan directa.

Lea más: Video: Feid sorprendió a estudiantes de la Universidad de Antioquia en la apertura de la Semana Estudiantil

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