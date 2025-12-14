Uno de los estudios de tatuaje más grande y famoso de Medellín se incendió

Sailors & Mermaids (Marineros y Sirenas), uno de los estudios de tatuaje más reconocidos y populares de Medellín se prendió en llamas cerca de la media noche de este sábado 13 de diciembre.

De acuerdo con el departamento de gestión del riesgo del distrito, el Dagrd, recibieron el reporte del incendio a la 11:30 p.m. y para reducirlo fueron necesarias tres tripulaciones y un total de 13 bomberos.

Puede leer: ¿Cuánto cuesta un tatuaje en Colombia? Así se mueve la millonaria industria global del arte corporal

El estudio se encontraba ubicado en una casa del barrio Castropol, en El Poblado, y era uno de los sitios más concurridos del sector, no solo porque todos los días llegaban locales y extranjeros a tatuarse, sino porque el lugar era toda una atracción por su decoración y estilo. El estudio funcionaba allí desde hace tres años.

Según el Dagrd el incendio también afectó una cafetería aledaña.